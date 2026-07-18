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Omboué : Pierre Claver Akendengue en concert hommage le 1er août 

Photo de Blandine Biloghe Blandine Biloghe Envoyer un courriel 18 juillet 2026 à 18h10min
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Le village d’Omboué, dans la province de l’Ogooué-Maritime, s’apprête à accueillir un événement culturel majeur. Le 1er août prochain, un grand concert hommage sera organisé en l’honneur de Pierre Claver Akendengue, figure emblématique de la musique gabonaise et africaine. Initiée par le label ROMEPA, cette célébration ambitionne de mettre à l’honneur le parcours exceptionnel de l’artiste tout en le reconnectant à sa terre natale, où il puise une grande partie de son inspiration.

Placée sous le thème « Retour aux sources originelles », cette manifestation se veut bien plus qu’un simple spectacle. Les organisateurs souhaitent offrir au public un moment de communion autour de l’œuvre du chanteur, compositeur et poète. Et le choix d’Omboué n’est d’ailleurs pas anodin. « C’est dans cet environnement qu’il s’est nourri de la richesse des échanges avec les détenteurs de la culture traditionnelle. Dès son enfance, il a toujours été curieux d’apprendre. Pour parler comme chez nous, le nombril de Pierre Claver Akendengue est enterré dans cette terre», a déclaré Richard-Auguste Onouviet, vice-président du Romepa.

Une célébration de l’héritage musical gabonais

Selon les responsables de ROMEPA, ce retour symbolique revêt une forte portée patrimoniale et identitaire. À travers cette initiative, le label ROMEPA entend contribuer à la sauvegarde et à la promotion du patrimoine musical national. À cet effet, l’accès au concert sera gratuit afin de permettre au plus grand nombre de participer à cet hommage. Plusieurs artistes gabonais, parmi lesquels Prisca Allong, Poussy, Hilarion Nguema et Claude Damas, partageront la scène avec le célèbre musicien. 

Créée par Richard Onouviet, Michel Essonghe et Pierre Akendengue, cette structure souhaite multiplier les actions en faveur de la valorisation des grandes figures de la culture gabonaise. Un nouvel album consacré à l’univers musical de l’artiste est d’ailleurs annoncé dans le prolongement de ce projet. Ce concert du 1er août s’annonce ainsi comme un rendez-vous de mémoire, de transmission et de célébration de l’identité culturelle gabonaise. Le rendez-vous est pris pour le 1er août sur les terres d’Omboué pour un hommage vivant au PCA !

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