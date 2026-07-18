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CPI : le procureur général Karim Khan impliqué dans une affaire d’agression sexuelle 

Photo de Blandine Biloghe Blandine Biloghe Envoyer un courriel 18 juillet 2026 à 18h16min
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Karim Khan, Procureur général de la CPI © D.R.
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La Cour pénale internationale (CPI) se retrouve au cœur d’une nouvelle controverse après des accusations visant son procureur, Karim Khan. Selon TV5Monde, une femme a témoigné à visage découvert au sujet d’agressions sexuelles présumées, tandis que le magistrat britannique rejette fermement ces allégations. Une affaire qui a conduit trouble la quiétude au sein de l’institution internationale. 

Depuis plusieurs mois, le dossier secoue l’institution installée à La Haye. D’après TV5 Monde Afrique, Karim Khan nie tout acte répréhensible et son avocate affirme qu’il conteste toute relation, consentie ou non, avec la personne qui l’accuse. D’ailleurs,la plaignante aurait confirmé ces faits devant les medias dans une interview télévisée. L’affaire aurait déjà conduit à un examen interne et à des tensions croissantes autour de la gouvernance de la CPI.

Une affaire qui fragilise la CPI 

Au-delà des accusations elles-mêmes, c’est l’image de la juridiction internationale qui se trouve ébranlée. Selon Reuters, des documents consultés par l’agence estiment que Karim Khan aurait entretenu une relation inappropriée avec une employée junior, ce qui a conduit les organes de supervision de la Cour à envisager sa révocation. Les 125 États membres de la CPI doivent se prononcer sur son maintien ou sa destitution lors d’un vote annoncé pour le 24 juillet.

Cette affaire intervient dans un contexte déjà tendu pour la CPI, souvent critiquée et sous pression sur plusieurs fronts. Les partisans de Karim Khan soutiennent qu’il serait la cible d’attaques politiques en raison de dossiers sensibles liés à la guerre à Gaza. Mais ses détracteurs estiment que les révélations actuelles imposent une réponse institutionnelle claire. Quel que soit l’issue du vote, la crise ouverte autour du procureur pourrait durablement affecter la crédibilité du parquet de la Cour.

Photo de Blandine Biloghe Blandine Biloghe Envoyer un courriel 18 juillet 2026 à 18h16min
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