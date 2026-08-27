Ntoum : la colère de Camélia Ntoutoume face aux retards sur les chantiers de Nkan-Poussière et de Nkoltang

Ecouter l'article

Dans le cadre de sa tournée d’inspection des chantiers de la phase 2 du Projet d’investissement dans le secteur de l’éducation (PISE), la ministre d’État en charge de l’Éducation nationale et de l’Instruction civique, Camélia Ntoutoume Leclercq, s’est rendue ce mardi 25 août 2026 à Ntoum. Accompagnée d’une équipe technique, elle a arpenté les futurs complexes scolaires de Nkan-Poussière et de Nkoltang, où le constat d’étape s’est avéré particulièrement décevant sur l’un des sites.

Constatant de visu l’avancement très insuffisant des ouvrages, la cheffe du département éducatif n’a pas caché son agacement face au non-respect flagrant des échéances contractuelles. Pour la ministre d’État, ces retards répétés menacent directement la mise à disposition d’infrastructures modernes et pénalisent lourdement les familles en attente de places pour leurs enfants.

S’adressant sans détours aux prestataires privés, Camélia Ntoutoume Leclercq a appelé les entreprises nationales à faire preuve de rigueur et d’éthique citoyenne dans la gestion des deniers publics. « Vous vous forgez une mauvaise réputation. Quand on vous fait confiance pour construire des établissements scolaires, vous devez respecter vos engagements et penser d’abord aux enfants qui attendent ces infrastructures », a-t-elle martelé.

Contraintes du terrain et trésorerie : les arguments du privé

Face aux remontrances ministérielles, la réaction du secteur privé ne s’est pas fait attendre sur le chantier de Nkan-Poussière. Le directeur technique de l’entreprise adjudicataire a justifié ce retard par l’accumulation d’obstacles structurels dès le lancement des opérations. Il a notamment invoqué le relief particulièrement accidenté de la zone, exigeant de lourds travaux de terrassement et des fondations complexes.

À ces imprévus géotechniques se sont ajoutées de vives tensions de trésorerie, paralysant la chaîne d’approvisionnement en matériaux essentiels. Malgré ce tableau complexe, le responsable a assuré que le cap serait maintenu pour une livraison projetée d’ici mars 2027.

L’engagement du ministère pour assurer la rentrée

Ce décalage de calendrier n’est malheureusement pas un cas isolé, ravivant le souvenir d’autres livraisons scolaires du PISE initialement prévues pour décembre 2025 et restées inachevées.

Consciente de l’inquiétude grandissante des ménages à l’approche de la nouvelle année académique, la ministre d’État s’est voulue rassurante. Tout en maintenant une pression constante sur les constructeurs pour accélérer la cadence, elle a affirmé que des dispositions conservatoires et des aménagements urgents étaient à l’étude au ministère pour accueillir l’ensemble des élèves dans des conditions optimales.