Tarifs de l’électricité : le Gabon, deuxième pays le plus cher de la CEMAC

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Dans l’espace de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (CEMAC), appuyer sur l’interrupteur ne requiert pas le même effort financier selon le côté de la frontière où l’on se trouve. Avec un coût moyen fixé à 145 FCFA le kilowattheure (kWh), le Gabon se hisse au deuxième rang des pays aux tarifs électriques les plus élevés de la région. Il s’inscrit juste derrière la République centrafricaine, qui détient le record sous-régional avec un kWh facturé à 153 FCFA.

Ces disparités ressortent des données combinées de la plateforme comparative Global Petrol Price, des analyses du média L’Économie et des témoignages recueillis auprès des populations locales.

Un coût élevé malgré un fort potentiel hydraulique

Cette cherté de l’énergie intervient pourtant dans un pays doté d’un immense potentiel hydroélectrique, incarné par les barrages de Kinguélé, Tchimbélé ou encore du Grand Poubara. Le contraste reste saisissant avec les pays voisins : l’électricité coûte ainsi près de trois fois plus cher au Gabon qu’au Cameroun, où le tarif réservé aux petits consommateurs s’élève à 50 FCFA le kWh.

L’écart devient plus vertigineux encore au regard de la Guinée équatoriale, où les subventions publiques massives permettent de maintenir le prix du kWh à seulement 6 FCFA.

Le poids du compteur et l’impact de la fiscalité

Sur le terrain, le montant réel déboursé par les ménages dépasse fréquemment le tarif théorique de 145 FCFA. L’examen des tickets de recharge d’électricité (système Edan de la SEEG) révèle que la facture varie considérablement selon la puissance souscrite. Si les usagers dotés de compteurs de 3 kW bénéficient d’un coût de revient réel de 128 FCFA le kWh taxes incluses, la charge financière s’alourdit nettement pour les foyers raccordés en 9 ou 12 kW. Pour un achat d’une valeur de 50 000 FCFA, ces derniers voient le prix unitaire dépasser la barre des 150 FCFA.

Cette envolée s’explique par une grille tarifaire progressive mais également par la fiscalité prélevée à chaque transaction. Lors de chaque rechargement, les usagers s’acquittent notamment de la Contribution aux Ordures Ménagères (C.O.M) ainsi que de diverses redevances, lesquelles réduisent la part d’argent directement convertie en kilowattheures.

Alors que certains voisins privilégiant des grilles sociales fondées sur les volumes consommés, le modèle d’approvisionnement gabonais peine à préserver le budget des foyers, maintenant l’électricité au rang d’un produit particulièrement onéreux.