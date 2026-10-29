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Déguerpissements : 3 guichets pour accompagner la réinscription des élèves impactés

Photo de Morel Mondjo Mouega Morel Mondjo Mouega Follow on X Envoyer un courriel 29 octobre 2026 à 14h23min
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Une vue des élèves du Lycée Nelson Mandela sensibilisés © GMT
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Face aux conséquences des déguerpissements sur la scolarité des enfants, le gouvernement annonce trois guichets d’accompagnement dédiés aux transferts scolaires. Le dispositif entre en vigueur ce mercredi 28 octobre 2026 et doit permettre aux élèves concernés de poursuivre leur parcours dans des établissements proches de leur nouveau lieu d’habitation. L’initiative intervient alors que les familles touchées doivent gérer les conséquences de leur déplacement.

Selon l’annonce relayée par l’Agence gabonaise de presse (AGP), les démarches pourront être effectuées dans trois établissements notamment l’école publique d’Okala, l’école publique des Charbonnages, au quartier Lac Bleu, et le lycée public de Diba-Diba dans le 1er arrondissement de Libreville. Ces points d’accueil sont destinés à faciliter la réinscription des élèves impactés par les déguerpissements. À travers cette mesure, les autorités entendent limiter les ruptures de scolarité et accompagner les familles dans la recherche d’une solution adaptée à leur nouvelle situation géographique.

Des familles préoccupées par les délais et les compensations

Sur le terrain, cette réponse ne dissipe toutefois pas toutes les inquiétudes. Les populations impactées jugent les délais annoncés trop courts au regard des changements auxquels elles sont confrontées. Entre le départ des lieux occupés, la réorganisation du quotidien et la recherche d’un logement, elles estiment disposer de peu de temps pour prendre leurs dispositions.Pour ces ménages, les difficultés ne se limitent pas à la réinscription des enfants, elles touchent aussi les conditions de vie, les ressources et la capacité à se réinstaller.

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En agissant dès le 28 octobre 2026, le gouvernement apporte une réponse ciblée sur la continuité scolaire, avec 3 sites pour orienter les parents et faciliter les démarches. Reste à savoir si ce dispositif permettra de répondre rapidement aux besoins des élèves et si d’autres formes d’accompagnement seront proposées aux familles déplacées. La poursuite de la scolarité constitue une priorité, mais elle s’inscrit dans une situation plus large, marquée par des pertes matérielles et une réinstallation difficile. Pour les populations touchées, l’enjeu est que l’aide annoncée se traduise par des solutions accessibles et adaptées à l’ampleur des préjudices subis.

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Morel Mondjo Mouega

Titulaire d'une Licence en droit, l'écriture et la lecture sont une passion que je mets au quotidien au profit des rédactions de Gabon Media Time depuis son lancement le 4 juillet 2016 et de GMTme depuis septembre 2019. Rédacteur en chef

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