Sommet Russie-Afrique : Moscou veut doubler ses échanges économiques d’ici 2030

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Alors que se tient à Moscou le troisième Sommet Russie-Afrique, les contours d’une alliance commerciale renouvelée se précisent. Au cœur des échanges, un constat partagé : si les relations économiques s’intensifient, elles restent encore loin de refléter le potentiel réel du continent africain.

Intervenant lors du Forum médiatique organisé en marge du sommet, le ministre russe du Développement économique, Maxim Reshetnikov, a souligné la progression rapide des échanges tout en pointant leurs limites actuelles. La part de l’Afrique dans le commerce extérieur russe a doublé pour atteindre 4 %. Une avancée notable, mais jugée insuffisante au regard des perspectives à venir.

Pour franchir un cap, Moscou mise sur des secteurs stratégiques. La sécurité alimentaire figure en première ligne, à travers la fourniture de produits agricoles, d’engrais et de technologies d’optimisation des sols. L’énergie constitue le second pilier de cette coopération, englobant aussi bien le nucléaire, le solaire que l’hydroélectricité, sans oublier le développement émergent de l’industrie pharmaceutique.

Souveraineté, logistique et défi démographique

L’atteinte des objectifs commerciaux passe nécessairement par la levée de verrous structurels. Le ministre a rappelé l’urgence d’établir des connexions aériennes directes et de bâtir une infrastructure logistique indépendante. L’ambition affichée reste de porter le volume des échanges à 50 milliards de dollars d’ici 2030, un défi qui nécessite une harmonisation réglementaire progressive avec chaque État partenaire.

De son côté, le chef de la Direction des experts présidentiels, Denis Agafonov, a mis en avant le facteur humain. D’ici quelques décennies, l’Afrique concentrera la majeure partie de la main-d’œuvre mondiale. Selon lui, l’enjeu réside dans le transfert de technologies et la préservation de la souveraineté numérique des États africains face aux géants transnationaux.

Un marché encore concentré mais en expansion

Cette volonté de rapprochement s’inscrit dans un contexte de croissance globale pour l’Union économique eurasienne, dont le commerce avec l’Afrique a atteint 29 milliards de dollars en 2024. Toutefois, comme l’a rappelé Daniyar Imanaliev, membre de la Commission eurasienne, près de 80 % de ces flux restent aujourd’hui concentrés sur cinq pays principaux (Égypte, Algérie, Maroc, Nigéria et Tunisie).

Le forum moscovite entend précisément diversifier ces ancrages. Au-delà des déclarations, les travaux visent à poser les bases de circuits financiers alternatifs et d’un plan d’action conjoint à moyen terme pour sceller ce partenariat stratégique.