Projet de budget 2027 : près de 10 milliards de FCFA supplémentaires pour l’Éducation nationale en 2027

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Le projet de loi de finances (PLF) 2027 prévoit une augmentation de 9,97 milliards de FCFA du budget consacré à l’Éducation nationale au Gabon. Les crédits de cette mission passeraient de 250,65 milliards de FCFA dans la loi de finances rectificative 2026 à 260,62 milliards en 2027, soit une progression de 4 %. Mais derrière cette hausse globale se cachent d’importantes disparités : l’enseignement secondaire bénéficierait de 30,27 milliards supplémentaires, tandis que l’enseignement préprimaire et primaire perdrait 23,82 milliards. Les dépenses de personnel absorberaient près de 88 % de l’augmentation totale, soulevant la question des moyens effectivement consacrés aux établissements, aux équipements et à l’amélioration des conditions d’apprentissage.

Alors que le système éducatif gabonais demeure confronté à des besoins importants en infrastructures scolaires, en équipements pédagogiques et en encadrement des élèves, le PLF 2027 traduit des arbitrages budgétaires contrastés. Si l’enveloppe globale de l’Éducation nationale progresse, l’examen des crédits révèle une redistribution importante entre les différents niveaux d’enseignement. Le secondaire concentre l’essentiel des moyens supplémentaires, tandis que le primaire et l’enseignement technique connaissent des réductions significatives. Une évolution qui mérite d’être examinée au regard des priorités éducatives du pays, notamment la disponibilité des enseignants, la capacité d’accueil des établissements et la qualité des apprentissages.

Le secondaire gagne 30 milliards, le primaire en perd près de 24

L’enseignement secondaire apparaît comme le principal bénéficiaire du budget 2027. Ses crédits passeraient de 138,89 milliards de FCFA en 2026 à 169,16 milliards en 2027, soit une augmentation de 30,27 milliards. Cette progression serait essentiellement portée par les dépenses de personnel, qui bondiraient de 91,98 à 129,78 milliards, représentant 37,80 milliards supplémentaires. En revanche, les investissements reculeraient de 27,09 à 20,77 milliards, soit une réduction de 6,33 milliards. Les dépenses de biens et services diminueraient également de 2,74 milliards.

À l’inverse, l’enseignement préprimaire et primaire enregistrerait une contraction particulièrement importante de son enveloppe, passant de 70,06 à 46,25 milliards de FCFA, soit 23,82 milliards de moins. Cette baisse serait principalement liée à la diminution des dépenses de personnel, ramenées de 55,39 à 27,79 milliards, représentant 27,60 milliards de réduction. Toutefois, les investissements progresseraient de 10,72 à 13,35 milliards, soit 2,63 milliards supplémentaires. Cette évolution pourrait traduire une modification de la répartition des charges salariales entre programmes, mais les tableaux budgétaires ne permettent pas de confirmer cette hypothèse.

Les enseignants absorbent l’essentiel des crédits supplémentaires

À l’échelle de l’ensemble de la mission, les dépenses de personnel passeraient de 183,19 milliards de FCFA en 2026 à 191,97 milliards en 2027, soit une augmentation de 8,79 milliards. Elles représenteraient ainsi près de 73,7 % du budget total de l’Éducation nationale. Cette progression traduit le poids prépondérant des charges salariales dans le financement du système éducatif. Elle ne permet cependant pas, à elle seule, de déterminer le nombre d’enseignants supplémentaires qui pourraient être recrutés ou régularisés.

Le programme Pilotage et soutien à la politique de l’Éducation nationale bénéficierait également d’une augmentation de 6,90 milliards de FCFA, portant son enveloppe de 22,97 à 29,87 milliards. Ses dépenses de personnel progresseraient de 5,47 milliards, tandis que ses investissements augmenteraient de 1,23 milliard. Ces chiffres appellent des précisions sur la nature des charges concernées, notamment pour déterminer si elles correspondent à des régularisations administratives, à des réorganisations internes ou à d’autres dépenses de gestion du système éducatif.

Des investissements scolaires en progression limitée

Les investissements de l’Éducation nationale passeraient globalement de 40,98 à 41,80 milliards de FCFA, soit une hausse limitée à 828,13 millions. Cette progression de 2 % contraste avec les besoins de construction, de réhabilitation et d’équipement des établissements scolaires. Elle masque également des évolutions divergentes : les investissements du primaire augmenteraient de 2,63 milliards, tandis que ceux du secondaire diminueraient de 6,33 milliards. L’enseignement technique et professionnel bénéficierait, pour sa part, de 3,29 milliards supplémentaires en investissements.

L’enseignement technique et professionnel enregistrerait néanmoins une baisse de son budget global, ramené de 18,73 à 15,35 milliards de FCFA, soit une réduction de 3,38 milliards. Ses dépenses de personnel diminueraient de 6,88 milliards, malgré la progression des investissements de 2,19 à 5,48 milliards. Cette évolution soulève la question de l’équilibre entre le développement des équipements de formation et la disponibilité des personnels nécessaires à leur fonctionnement. Car de nouveaux ateliers, laboratoires ou infrastructures pédagogiques ne peuvent produire les résultats attendus sans formateurs qualifiés et moyens de fonctionnement suffisants.

Quelles améliorations concrètes pour les élèves en 2027 ?

L’examen des dépenses courantes révèle également des contraintes. Les crédits de biens et services de la mission diminueraient de 14,27 à 12,34 milliards de FCFA, soit une réduction de 1,94 milliard. À l’inverse, les transferts progresseraient de 12,22 à 14,51 milliards, représentant 2,29 milliards supplémentaires. Ces mouvements budgétaires nécessitent des explications sur les ressources effectivement disponibles pour l’entretien des établissements, l’acquisition de matériels pédagogiques et le fonctionnement quotidien des structures éducatives.

Le PLF 2027 ne permet pas, à travers ces seuls tableaux, d’identifier les écoles qui bénéficieront des investissements annoncés, ni de connaître le nombre de salles de classe à construire, d’établissements à réhabiliter ou d’équipements à acquérir. Une programmation détaillée par projet et par province serait nécessaire pour mesurer la portée territoriale de ces crédits. Car au-delà des 9,97 milliards de FCFA supplémentaires inscrits au budget de l’Éducation nationale, la véritable mesure de l’effort public résidera dans le nombre d’enseignants effectivement disponibles, de classes opérationnelles et d’élèves bénéficiant de meilleures conditions d’apprentissage.