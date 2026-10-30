Gabon : le pétrole représente encore 60 % des exportations malgré les ambitions de diversification

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Malgré les ambitions affichées en matière de diversification économique, le Gabon demeure fortement dépendant des hydrocarbures. Selon la Note de conjoncture économique du Gabon 2026 publiée par la Banque mondiale, le pétrole représente encore environ 60 % des exportations nationales, alors que la production pétrolière a reculé de 2,9 % en 2025. Cette dépendance persistante expose l’économie gabonaise aux fluctuations des cours internationaux et interroge la capacité des politiques de transformation économique à réduire durablement le poids du secteur pétrolier.

La diversification de l’économie gabonaise constitue depuis plusieurs décennies une priorité régulièrement réaffirmée par les pouvoirs publics. Développement de l’industrie du bois, transformation locale du manganèse, relance de l’agriculture et promotion de nouvelles filières productives figurent parmi les principales orientations retenues pour réduire la dépendance aux hydrocarbures. Pourtant, les données publiées par la Banque mondiale en octobre 2026 montrent que cette transformation demeure inachevée. Malgré l’existence d’autres secteurs exportateurs, le pétrole conserve une place prépondérante dans les échanges extérieurs du pays, maintenant les finances publiques et l’activité économique sous l’influence des marchés énergétiques internationaux.

Une économie toujours exposée aux fluctuations pétrolières

Avec environ 60 % des exportations nationales, les hydrocarbures continuent de dominer la structure du commerce extérieur gabonais. Cette concentration signifie qu’une évolution défavorable des cours du pétrole ou une diminution des volumes produits peut affecter les recettes d’exportation. La Banque mondiale relève d’ailleurs une contraction de 2,9 % de la production pétrolière en 2025, dans un contexte où la croissance du produit intérieur brut (PIB) réel a ralenti à 3,2 %, contre 3,4 % en 2024.

Les conséquences de cette dépendance dépassent le seul secteur énergétique. Selon l’institution financière internationale, la baisse des recettes pétrolières, conjuguée à l’accélération des investissements publics, a contribué à porter le déficit budgétaire à environ 12 % du PIB en 2025. Cette situation illustre les difficultés auxquelles l’État peut être confronté lorsque ses ressources demeurent sensibles à la conjoncture pétrolière, alors que les besoins de financement des infrastructures, de l’éducation et de la santé restent importants.

Bois et manganèse : des relais de croissance encore confrontés à des obstacles

Le développement des filières non pétrolières apparaît donc essentiel pour modifier progressivement la structure de l’économie nationale. Le bois et le manganèse constituent notamment des secteurs stratégiques, susceptibles de soutenir l’industrialisation et les exportations de produits transformés. Toutefois, la Banque mondiale souligne que ces deux activités ont été affectées par les insuffisances de l’approvisionnement énergétique, les contraintes de transport et la faiblesse de la demande extérieure.

Ces difficultés rappellent que la diversification ne dépend pas uniquement de l’existence de ressources naturelles autres que le pétrole. Elle suppose également des infrastructures fiables, des capacités industrielles compétitives et un environnement favorable à l’investissement privé. La transformation locale des matières premières peut permettre de créer davantage de valeur ajoutée et d’emplois, mais ses résultats restent conditionnés à la disponibilité de l’électricité, à l’efficacité de la logistique et à l’accès aux financements nécessaires au développement des entreprises.

Diversifier la production, mais aussi les marchés d’exportation

La vulnérabilité de l’économie gabonaise tient également à la concentration géographique de ses débouchés commerciaux. D’après la Banque mondiale, la Chine absorbe à elle seule environ 40 % des exportations nationales. Le Gabon se trouve ainsi confronté à une double dépendance : celle d’un produit dominant, le pétrole, et celle d’un partenaire commercial majeur. Une évolution défavorable de la demande extérieure pourrait donc peser sur plusieurs secteurs exportateurs.

Dans ce contexte, les ambitions inscrites dans le Plan national de croissance et de développement (PNCD) devront se traduire par une augmentation effective de la production non pétrolière, une transformation industrielle accrue et une diversification des marchés. L’agriculture, la foresterie, les mines, l’écotourisme et les services associés figurent parmi les filières identifiées comme porteuses de nouvelles opportunités. Mais au-delà des investissements annoncés, le véritable indicateur de réussite sera l’évolution de la structure des exportations gabonaises. Tant que le pétrole représentera près des deux tiers des ventes du pays à l’étranger, la diversification restera un objectif dont les résultats économiques devront encore être consolidés.