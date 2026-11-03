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Gabon-Chine : vers une nouvelle ère d’exportations et de transfert de technologies

Photo de Henriette Lembet Henriette Lembet Follow on X Envoyer un courriel 3 novembre 2026 à 16h59min
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Le président de la République gabonaise, Brice Clotaire Oligui Nguema, a entamé ce 3 novembre une visite d’État stratégique de cinq jours en Chine. Invité par son homologue Xi Jinping jusqu’au 7 novembre, le chef de l’État gabonais foule le sol de Beijing alors que les deux nations célèbrent leur 52ᵉ année de relations diplomatiques. L’événement marque une volonté partagée de consolider la confiance mutuelle tout en prolongeant un partenariat gagnant-gagnant.

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La trajectoire bilatérale a connu une accélération majeure en septembre 2024 lors du Sommet du Forum sur la coopération sino-africaine (FOCAC). Érigé au rang de partenariat stratégique global, cet axe s’illustre par une vitalité économique concrète : en 2025, le volume des échanges s’est hissé à 3,19 milliards de dollars, soit une hausse de 8,3 %.

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Ce dynamisme devrait s’amplifier suite à l’entrée en vigueur, le 1ᵉʳ mai 2026, de l’exonération des taxes douanières accordée par Beijing aux produits de 53 nations africaines. Si le Gabon approvisionne traditionnellement l’empire du Milieu en manganèse, en bois et en pétrole brut, ce régime du tarif zéro ouvre des perspectives inédites pour diversifier ses exportations sur le marché chinois.

Valeur ajoutée et transfert de technologies

Au-delà du simple négoce de matières premières, Libreville entend réorienter sa feuille de route économique. L’exécutif gabonais mise désormais sur la création de valeur ajoutée locale, portée par des exigences claires : transfert de technologies, industrialisation progressive et création d’emplois durables.

À Beijing, les discussions menées par le président Oligui Nguema couvrent un éventail large de secteurs prioritaires. Les délégations se penchent notamment sur le développement de l’énergie, de l’agriculture, du numérique, de la santé, des infrastructures, ainsi que sur le perfectionnement de la formation professionnelle et la transformation in situ des ressources naturelles.

L’empreinte chinoise au Gabon

Partenaire privilégié depuis plus de dix ans, la Chine a profondément marqué le paysage gabonais. L’ingénierie et le financement chinois ont permis la réalisation d’ouvrages majeurs tels que la route Port-Gentil–Omboué, le Palais Léon Mba, le Stade de l’amitié ou l’Hôpital de la coopération sino-gabonaise, rejoint prochainement par le chantier hospitalier d’Oyem.

Sur le plan technique et humain, cette collaboration s’incarne aussi par l’expertise déployée à la base agricole de Kango et par les cycles réguliers de formation destinés à la modernisation de la fonction publique gabonaise.

Dessiner les contours du demi-siècle à venir

Cette visite d’État offre l’opportunité de dresser le bilan de plus de cinquante ans de compagnonnage politique tout en scellant de nouveaux engagements. En renouvelant leurs accords stratégiques, le Gabon et la Chine entendent tracer la voie d’un développement harmonieux et durable pour les décennies à venir.

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Henriette Lembet

Journaliste Le temps est une donnée fatale à laquelle rien ne résiste...

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