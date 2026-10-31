Ecouter l'article

Les 28 et 29 octobre 2026, la capitale russe a vibré au rythme du 3ᵉ Sommet Russie-Afrique et de son Forum économique et humanitaire. Réunissant plus de 3 500 participants venus de 74 pays, l’événement a confirmé l’attrait croissant pour ce cadre de concertation. Orchestré par la Fondation Roscongress sous le thème « Développer ensemble une coopération mutuellement bénéfique », ce rendez-vous a rassemblé plus de 1 200 acteurs du monde des affaires issus de 630 entreprises nationales et internationales.

Au cœur des travaux, la séance plénière dirigée par le président russe Vladimir Poutine et le président de l’Union africaine, Évariste Ndayishimiye, a posé les jalons de nouveaux partenariats stratégiques. Les échanges ont porté sur le développement des investissements, la coopération humanitaire et la sécurisation des échanges commerciaux.

Contrairement aux éditions précédentes, cette rencontre s’illustre par une orientation très pragmatique. Anton Kobyakov, conseiller du président de la Fédération de Russie, l’a affirmé lors du bilan officiel : « Des trois sommets, celui-ci s’avère le plus fructueux en termes de mise en œuvre concrète d’initiatives communes. Les accords signés témoignent de la volonté des parties de développer des projets spécifiques. », a-t-il affirmé. Transferts technologiques, modernisation des transports et soutien aux PME figurent au premier rang des priorités arrêtées pour les années à venir.

Médias, jeunesse et lutte contre le néocolonialisme

Le programme thématique, riche de plus de 40 sessions, a balayé des sujets stratégiques tels que la souveraineté numérique, l’énergie et la valorisation du capital humain. En parallèle, le Forum des médias Russie-Afrique s’est penché sur les stratégies de riposte contre la désinformation et l’influence des puissances occidentales, prônant un récit médiatique souverain et valorisant. Les jeunes diplômés et diplomates ont quant à eux tenu leurs propres assises à l’Université MGIMO pour sceller des réseaux de coopération futurs.

Inscrivant cette alliance dans la continuité historique des indépendances, Moscou a tenu à rappeler la nature de son engagement aux côtés des nations africaines. M. Kobyakov a ainsi souligné que « Dans les années 1960, l’URSS a soutenu les Africains dans leur lutte contre le colonialisme occidental. Aujourd’hui, la Russie, fidèle à cette noble cause, aide les pays africains à résister fermement au néocolonialisme. ».

Un rôle central dans le nouvel ordre mondial

Ce rendez-vous moscovite a mis en lumière l’affirmation géoéconomique de l’Afrique au sein des processus d’intégration multipolaires, qui s’émancipent progressivement des tutelles traditionnelles. Alors que le sommet s’est conclu sur la perspective d’une déclaration commune et d’un plan d’action à moyen terme, la diplomatie russe donne déjà rendez-vous aux délégations africaines en 2027 à Saint-Pétersbourg pour la 30ᵉ édition de son Forum économique international.