Sommet Russie-Afrique : manganèse, énergie et IA, le Gabon décline ses urgences stratégiques à Moscou 

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Représentant le Président de la République Brice Clotaire Oligui Nguema, le Vice-Président du Gouvernement, Hermann Immongault, s’est exprimé le 29 octobre 2026 au Kremlin devant la tribune du 3ᵉ Sommet Russie-Afrique. Dans une intervention structurée et ferme, le chef de la délégation gabonaise a réaffirmé l’attachement de Libreville à une relation bilatérale historique, tout en appelant à une modernisation concrète des axes de coopération.

Transmettant d’emblée les salutations du Chef de l’État ainsi que ses vœux de réussite à l’hôte russe, Hermann Immongault a rappelé que ce rendez-vous moscovite prolonge les dynamiques engagées à Sotchi et Saint-Pétersbourg. La relation entre Libreville et Moscou s’appuie sur le respect mutuel de la souveraineté. Le Vice-Président du Gouvernement a toutefois souligné l’urgence de faire évoluer ce cadre stratégique. « Nourrie par des décennies de relations bilatérales fondées sur le respect de la souveraineté de nos pays, cette relation s’inscrit dans une longue histoire d’amitié que nous souhaitons moderniser et rendre plus opérationnelle. », a-t-il indiqué.

Face à l’instabilité du système multilatéral actuel, le Gabon entend s’appuyer sur la diplomatie russe pour faire entendre la voix du continent à l’ONU. Sur le plan sécuritaire, indispensable au progrès social, la diplomatie gabonaise préconise une accentuation des transferts technologiques et de la formation.

Manganèse, énergie et IA : les urgences stratégiques de Libreville

Déclinant la feuille de route nationale pour le Plan d’action 2027-2029, le Vice-Président du Gouvernement a mis en avant la transformation locale des matières premières critiques. Cette priorité industrielle prend tout son sens à l’approche de l’échéance décisive du 1er janvier 2029, date fixée pour l’interdiction des exportations de minerai brut. Libreville compte sur les capacités d’investissement russes pour valoriser son manganèse sur place et développer son potentiel hydroélectrique de 11 000 mégawatts.

Parmi les leviers d’avenir, l’utilisation civile de l’intelligence artificielle figure en bonne place. À ce sujet, le représentant gabonais s’est voulu catégorique sur la souveraineté technologique. « L’adoption de la Déclaration sur la coopération dans le domaine de l’utilisation civile des technologies de l’intelligence artificielle montre que notre partenariat est à l’avant-garde pour la défense des intérêts de nos populations. », a souligné Hermann Immongault.

Un modèle de développement équilibré

Outre le secteur industriel, la vision gabonaise englobe le renforcement de la sécurité alimentaire, la production locale de médicaments et la valorisation des crédits carbone du Bassin du Congo. Hermann Immongault a également salué la qualité de la formation universitaire dispensée aux étudiants gabonais en Russie, tout en invitant à régler promptement les contraintes logistiques liées aux transferts de fonds.

En conclusion de son allocution, le Vice-Président du Gouvernement a résumé l’ambition qui guide le pouvoir exécutif gabonais. « La vision portée par le Président de la République est celle d’une coopération exemplaire, exigeante, équilibrée et tournée vers l’efficacité, au service des intérêts mutuellement partagés. », a-t-il déclaré.