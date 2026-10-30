A La UneDerniers articlesPOLITIQUE

Sommet Russie-Afrique : manganèse, énergie et IA, le Gabon décline ses urgences stratégiques à Moscou 

Photo de Morel Mondjo Mouega Morel Mondjo Mouega Follow on X Envoyer un courriel 30 octobre 2026 à 11h43min
1 764 Temps de lecture 1 minute
Ajouter GabonMediaTime à vos sources préféréesMédia certifié par Média Métri
Le vice-président du gouvernement Hermann Immongault lors du Sommet Russie-Afrique © GMT
Ecouter l'article

Représentant le Président de la République Brice Clotaire Oligui Nguema, le Vice-Président du Gouvernement, Hermann Immongault, s’est exprimé le 29 octobre 2026 au Kremlin devant la tribune du 3ᵉ Sommet Russie-Afrique. Dans une intervention structurée et ferme, le chef de la délégation gabonaise a réaffirmé l’attachement de Libreville à une relation bilatérale historique, tout en appelant à une modernisation concrète des axes de coopération.

Transmettant d’emblée les salutations du Chef de l’État ainsi que ses vœux de réussite à l’hôte russe, Hermann Immongault a rappelé que ce rendez-vous moscovite prolonge les dynamiques engagées à Sotchi et Saint-Pétersbourg. La relation entre Libreville et Moscou s’appuie sur le respect mutuel de la souveraineté. Le Vice-Président du Gouvernement a toutefois souligné l’urgence de faire évoluer ce cadre stratégique. « Nourrie par des décennies de relations bilatérales fondées sur le respect de la souveraineté de nos pays, cette relation s’inscrit dans une longue histoire d’amitié que nous souhaitons moderniser et rendre plus opérationnelle. », a-t-il indiqué. 

Face à l’instabilité du système multilatéral actuel, le Gabon entend s’appuyer sur la diplomatie russe pour faire entendre la voix du continent à l’ONU. Sur le plan sécuritaire, indispensable au progrès social, la diplomatie gabonaise préconise une accentuation des transferts technologiques et de la formation.

Canal_octobre

Manganèse, énergie et IA : les urgences stratégiques de Libreville

Déclinant la feuille de route nationale pour le Plan d’action 2027-2029, le Vice-Président du Gouvernement a mis en avant la transformation locale des matières premières critiques. Cette priorité industrielle prend tout son sens à l’approche de l’échéance décisive du 1er janvier 2029, date fixée pour l’interdiction des exportations de minerai brut. Libreville compte sur les capacités d’investissement russes pour valoriser son manganèse sur place et développer son potentiel hydroélectrique de 11 000 mégawatts.

Parmi les leviers d’avenir, l’utilisation civile de l’intelligence artificielle figure en bonne place. À ce sujet, le représentant gabonais s’est voulu catégorique sur la souveraineté technologique. « L’adoption de la Déclaration sur la coopération dans le domaine de l’utilisation civile des technologies de l’intelligence artificielle montre que notre partenariat est à l’avant-garde pour la défense des intérêts de nos populations. », a souligné Hermann Immongault. 

Un modèle de développement équilibré

Outre le secteur industriel, la vision gabonaise englobe le renforcement de la sécurité alimentaire, la production locale de médicaments et la valorisation des crédits carbone du Bassin du Congo. Hermann Immongault a également salué la qualité de la formation universitaire dispensée aux étudiants gabonais en Russie, tout en invitant à régler promptement les contraintes logistiques liées aux transferts de fonds.

En conclusion de son allocution, le Vice-Président du Gouvernement a résumé l’ambition qui guide le pouvoir exécutif gabonais. « La vision portée par le Président de la République est celle d’une coopération exemplaire, exigeante, équilibrée et tournée vers l’efficacité, au service des intérêts mutuellement partagés. », a-t-il déclaré. 

Photo de Morel Mondjo Mouega Morel Mondjo Mouega Follow on X Envoyer un courriel 30 octobre 2026 à 11h43min
1 764 Temps de lecture 1 minute
Photo de Morel Mondjo Mouega

Morel Mondjo Mouega

Titulaire d'une Licence en droit, l'écriture et la lecture sont une passion que je mets au quotidien au profit des rédactions de Gabon Media Time depuis son lancement le 4 juillet 2016 et de GMTme depuis septembre 2019. Rédacteur en chef

Articles similaires

Gabon : Tournons La Page outille la société civile pour une gouvernance foncière inclusive

30 octobre 2026 à 12h56min

Gabon : la diarrhée aiguë, 3ème cause de mortalité chez les enfants de moins de 5 ans 

30 octobre 2026 à 12h11min

Projet budget 2027 : les dépenses de personnel de la Fonction publique bondissent de près de 25 %

30 octobre 2026 à 10h25min

«ACT-VBG» : améliorations et implications de toutes les parties au cœur de la clôture de la campagne 

30 octobre 2026 à 10h20min
Laisser nous votre commentaire

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

GMT TV

Ce message d’erreur est visible uniquement pour les administrateurs/administratrices de WordPress.

Erreur 403 : The request cannot be completed because you have exceeded your quota..

Domain code: youtube.quota
Reason code: quotaExceeded

Erreur : aucune vidéo n’a été trouvée.

Assurez-vous qu’il s’agit d’un identifiant de chaine valide et que la chaine a des vidéos disponibles sur youtube.com.

Bouton retour en haut de la page