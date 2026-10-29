Sommet Russie-Afrique : Hermann Immongault au Kremlin pour positionner le Gabon au cœur des investissements industriels

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Ce jeudi 29 octobre 2026, la session plénière du troisième sommet Russie-Afrique s’est ouverte dans le cadre solennel du Grand Palais du Kremlin à Moscou. Co-présidée par le chef de l’État russe Vladimir Poutine et le président du Burundi Evariste Ndayishimiye, actuel président en exercice de l’Union africaine, cette rencontre de haut niveau réunit les représentants d’une cinquantaine de nations africaines sous la devise « Pour la paix, la sécurité et le développement ».

Dès l’ouverture des travaux, la diplomatie moscovite a tenu à rappeler la proximité des visions politiques entre la Russie et ses partenaires du continent. Évoquant l’héritage des luttes anticoloniales et citant l’ancien président tanzanien Julius Nyerere, Vladimir Poutine a dépeint la relation russo-africaine comme un pilier fondamental dans l’émergence d’un monde multipolaire. Sur le plan commercial, les chiffres témoignent d’une accélération nette : les échanges binationaux ont franchi la barre des 27 milliards de dollars l’an dernier, affichant une progression de 50 % depuis le précédent sommet de 2023. La souveraineté financière s’affine également, le rouble représentant désormais 85 % des règlements commerciaux mutuels pour prémunir les transactions contre les perturbations extérieures.

Vers une transformation industrielle locale et de nouveaux partenariats pour le Gabon

Prenant la parole au nom du continent, le président Evariste Ndayishimiye a cadré les attentes africaines avec fermeté. Refusant la posture de demandeur d’aide, le dirigeant burundais a exhorté les entreprises russes à investir massivement dans le tissu productif local pour mettre fin au modèle extractif traditionnel. L’objectif partagé réside dans le transfert de technologies, la transformation sur place des matières premières et le développement d’infrastructures durables, notamment dans le secteur agroalimentaire et l’énergie.

Cette dynamique offre une opportunité stratégique majeure pour le Gabon, représenté à Moscou par une délégation de haut rang conduite par le vice-président du gouvernement, Hermann Immongault. Présent dans les instances de concertation du Kremlin, le représentant gabonais positionne Libreville au cœur de ces échanges industriels et technologiques. Pour le Gabon, engagé dans la diversification de son économie et la valorisation locale de ses ressources naturelles (bois, minerais et énergie), ces assises constituent un levier privilégié pour capter des investissements directs étrangers, nouer des partenariats industriels structurants et accélérer le transfert de compétences. Une ambition relayée par d’autres dirigeants, à l’image du président centrafricain Faustin-Archange Touadéré, rappelant que la stabilité acquise doit désormais se traduire par des retombées économiques tangibles.

Des engagements concrets pour la période 2027-2029

Les discussions plénières posent les jalons d’un partenariat élargi aux enjeux contemporains. Outre la poursuite de l’aide humanitaire et des livraisons de céréales et d’engrais, avec plus de 13 millions de tonnes de grains déjà acheminées sur les neuf premiers mois de 2026, Moscou et ses alliés africains entendent structurer leur coopération stratégique. Les travaux doivent aboutir à la signature d’une déclaration finale, d’une feuille de route pour la période 2027-2029, ainsi que d’un accord inédit portant sur les applications civiles de l’intelligence artificielle et le secteur numérique. En renforçant simultanément sa présence diplomatique avec huit nouvelles ambassades ouvertes depuis 2023, la Russie confirme sa volonté d’inscrire son engagement africain dans la durée.