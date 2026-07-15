Libreville : Eugène M’ba en visite d’inspection des chantiers municipaux

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Afin de s’assurer de l’état d’avancement des grands travaux engagés dans la commune de Libreville, le maire Eugène M’ba a effectué, le 14 juillet 2026, une visite d’inspection dans plusieurs quartiers de la capitale. Cette descente de terrain s’inscrit dans le cadre de la tournée des arrondissements officiellement lancée par l’édile. L’objectif était d’évaluer les réalisations en cours, d’identifier les difficultés rencontrées et de recueillir les préoccupations des services municipaux.

La première étape de cette tournée a conduit le maire à la mairie du 5ème arrondissement, où il s’est entretenu avec les responsables administratifs et les agents municipaux. Après une visite des différents services, notamment ceux de l’état civil et des services techniques, les responsables locaux ont présenté les besoins du personnel ainsi que le niveau d’avancement des chantiers. Au cours d’une séance d’échanges organisée dans la salle des mariages, Eugène M’ba a assuré que les préoccupations soulevées seraient examinées avec ses adjoints afin d’apporter des réponses adaptées aux priorités identifiées.

Eugène M’ba passe les infrastructures passées au peigne fin

Au-delà des échanges administratifs, le maire a poursuivi sa mission sur le terrain en inspectant plusieurs infrastructures et axes routiers du 5ème arrondissement. Eugène M’ba a pu constater la dégradation de certaines voiries situées à proximité du commissariat de police et de la maison de pompes funèbres, où des caniveaux obstrués et des dépôts d’ordures compromettent la circulation et la salubrité publique. La délégation municipale s’est ensuite rendue dans la zone du Golf, au petit carrefour Acaé, puis sur l’axe Bel-Air–Saint-Joseph, dans le quartier Lalala, afin d’évaluer les travaux d’aménagement urbain réalisés dans ces secteurs.

La visite s’est achevée au carrefour Damas Petit Marché puis sur l’axe Plein Ciel, où le maire a également évalué l’évolution des travaux exécutés par l’entreprise Mika service. Cette tournée avait pour ambition de mesurer le niveau d’exécution des projets engagés par l’exécutif municipal, tout en vérifiant leur conformité avec les engagements pris en faveur de l’amélioration du cadre de vie des populations. À travers cette démarche de proximité, Eugène M’ba entend assurer un suivi régulier des chantiers municipaux et veiller à une meilleure prise en compte des attentes des habitants comme des agents de la commune.