Gabon : les évêques demandent aux fidèles de prendre leurs distances avec la Fraternité Saint-Pie X

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La Conférence épiscopale du Gabon (CEG) appelle les catholiques à la vigilance après l’excommunication de la Fraternité Saint-Pie X prononcée par le pape Léon XIV le 2 juillet 2026. Dans une communication signée par son président, Mgr Jean-Vincent Ondo Eyene, les évêques rappellent que cette communauté est désormais en situation de schisme avec l’Église catholique et invitent les fidèles à faire preuve de prudence dans leurs relations avec elle.

L’Église catholique du Gabon a officiellement relayé la décision du Saint-Siège concernant la Fraternité sacerdotale Saint-Pie X. Dans une note adressée à « tout le peuple de Dieu qui est au Gabon », la Conférence épiscopale du Gabon informe que cette communauté a été excommuniée par le pape Léon XIV le 2 juillet 2026 pour cause de schisme. Signé par le président de la CEG, Mgr Jean-Vincent Ondo Eyene, le document retrace l’évolution des relations entre Rome et cette communauté traditionaliste fondée en 1970 par Marcel Lefebvre.

Une rupture consommée avec Rome

Selon la Conférence épiscopale, la Fraternité Saint-Pie X avait perdu sa reconnaissance canonique dès 1975 après les ordinations sacerdotales réalisées sans l’autorisation du Saint-Siège. En 1988, la consécration de quatre évêques sans mandat pontifical avait conduit à une première excommunication.

Les évêques rappellent toutefois que des gestes d’ouverture avaient été accomplis sous les pontificats de Benoît XVI et de François. L’excommunication des quatre évêques avait été levée en 2009 et, entre 2015 et 2017, le pape François avait accordé certaines facultés pastorales, notamment pour les confessions et la reconnaissance des mariages célébrés par les prêtres de la Fraternité. Mais cette dynamique a pris fin après la consécration, le 1er juillet 2026, de quatre nouveaux évêques sans l’accord du pape Léon XIV.

Les sacrements ne sont plus reconnus

La Conférence épiscopale précise que la décision du Saint-Siège entraîne des conséquences canoniques importantes. « Dès lors, la validité des mariages et confessions dispensés par la Fraternité Saint-Pie X n’est plus reconnue par l’Église catholique et les fidèles y adhérant sont considérés comme schismatiques », indique le communiqué.

Cette rupture signifie que les membres de cette communauté sont désormais considérés comme séparés de la communion avec l’Église catholique.

Les évêques appellent les fidèles à la prudence

Face à cette situation, les archevêques et évêques du Gabon invitent les catholiques à observer une attitude de vigilance. Tout en réaffirmant leur attachement à l’unité des chrétiens, ils recommandent aux fidèles « la prudence et la retenue dans leurs rapports avec cette communauté sœur de la Fraternité sacerdotale Saint-Pie X jusqu’à nouvel ordre ».

À travers cette communication, la Conférence épiscopale entend informer les fidèles des conséquences de la décision pontificale et rappeler les positions officielles de l’Église catholique sur cette question.