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Le bouillant derby d’Istanbul a tourné à la démonstration de force pour le Galatasaray, qui a infligé une véritable correction à son rival historique, Fenerbahçe, sur le score sans appel de 3 buts à zéro. Dans une atmosphère électrique, exacerbée par des jours de tensions médiatiques entre les deux clubs, Mario Lemina a guidé son équipe de la meilleure des manières.

Si les projecteurs se braquent souvent sur les finisseurs, la prestation monumentale de Mario Lemina mérite les plus grands éloges. L’international gabonais, véritable métronome du milieu de terrain, a rayonné par son volume de jeu et sa lecture du jeu exceptionnelle. Toujours aussi performant dans l’entrejeu, Super Mario a prouvé qu’il restait l’un des piliers incontournables de l’effectif de Galatasaray.

Mario Lemina, l’Architecte du Milieu

C’est lui qui, d’une inspiration géniale, a délivré une passe décisive chirurgicale pour débloquer la situation. La preuve, s’il en fallait encore, de sa capacité à briser les lignes adverses par sa qualité de passe. Son abattage défensif couplé à cette justesse technique confirme que le « Panthère » gabonais traverse l’une des périodes les plus fastes de sa carrière en Super Lig.

Cette offrande a trouvé preneur en la personne de Victor Osimhen. Pour son grand retour à la compétition, le Super Eagle nigérian n’a pas tremblé. En renard des surfaces, il a converti le service de Mario Lemina pour inscrire son 13e but de la saison en championnat. Une statistique clinique qui souligne l’importance capitale de l’attaquant dans le dispositif offensif des Sang et Or.

Cette gifle infligée au grand rival permet à Galatasaray de marquer son territoire et de s’affirmer plus que jamais comme le patron de l’élite turque. Pour Fenerbahçe, cette défaite 3-0 sonne comme une fin de non-recevoir dans la course au titre. Reste à savoir si la dynamique actuelle sera maintenue pour aller tutoyer les sommets et produire un énième parcours européen exaltant comme celui de cette édition de Champions League.