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Gabon : il y a 33 ans, l’envol brisé des Chipolopolo à Libreville !

Photo de Lyonnel Mbeng Essone Lyonnel Mbeng Essone Follow on X Envoyer un courriel 27 avril 2026 à 14h09min
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Image illustrative © D.R.
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Si pour certains ce lundi 27 avril 2026 n’est qu’une énième date calendaire, les témoins du temps comprennent que le ciel de l’Estuaire porte le poids d’un silence particulier. En effet, il y a 33 ans jour pour jour, à quelques encablures de nos côtes gabonaises, le destin du football africain basculait dans l’abîme. 

Le 27 avril 1993, le vol de la Zambian Air Force s’abîmait en mer. Un drame inouï qui emportait avec lui les rêves d’une nation et le talent pur de 18 joueurs d’exception de la redoutable équipe des Chipolopolo de Zambie. Cette dernière était en route vers Dakar pour défier le Sénégal dans la course au Mondial 1994. Mais l’escale technique de Libreville fut l’arrêt brusque d’un rêve.

Chipolopolo, 33 ans après, le souvenir reste vivace !

30 vies, à savoir le staff technique et l’équipage, ont été fauchées dans cette tragédie qui reste, à ce jour, l’une des pages les plus sombres de l’histoire du sport continental. L’enquête, froide et implacable, avait mis en lumière un enchaînement de fatalités. Une fatigue extrême du pilote et une erreur humaine tragique. Ceci mènera à l’arrêt du mauvais moteur après un incendie sur le premier.

Si la douleur reste vive, le souvenir des disparus est devenu un véritable trait d’union entre le Gabon et la Zambie. Et la Coupe d’Afrique des nations 2012, remportée par la Zambie à Akanda au Gabon, n’a pas permis de laver les traces indélébiles de ce drame. Pour preuve, chaque année, le devoir de mémoire s’exprime sur les lieux du drame. Cet événement témoigne de la résilience d’un peuple. 

Puisque seulement un an après le drame, une équipe zambienne reconstruite parvenait héroïquement en finale de la CAN 1994, portée par l’esprit de ses frères de l’ombre. Aujourd’hui, alors que les vagues viennent lécher les plages de Libreville, on ne se souvient pas seulement d’une catastrophe aérienne. On célèbre une génération dorée qui, au-delà de la mort, continue d’inspirer les jeunes footballeurs de tout le continent. 

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Lyonnel Mbeng Essone

Rédacteur en chef adjoint, je suis diplômé en droit privé. J'ai longtemps fourbi mes armes dans les cabinets juridiques avant de me lancer dans le web journalisme. Bien que polyvalent, je me suis spécialisé sur les questions sociétés, justice, faits-divers et bien sûr actualités sportives.

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