Élection du SG de l’ONU : après le retrait de Macky Sall, le Gabon soutient la candidate des Emirats 

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Alors que le processus de désignation du prochain Secrétaire général de l’Organisation des Nations unies (ONU) se poursuit, le Gabon a annoncé son soutien à Lana Zaki Nusseibeh, candidate investie par les Émirats arabes unis (EAU). Ministre d’État aux Affaires étrangères de ce pays du Golfe et ancienne représentante permanente auprès des Nations unies, la diplomate bénéficie désormais de l’appui de Libreville, qui justifie cette décision par le retrait de la candidature africaine. Dans un communiqué publié sur le compte Facebook officiel du ministère des Affaires étrangères, les autorités gabonaises précisent ainsi leur nouvelle orientation diplomatique dans une course à la succession d’Antonio Guterres, dont le mandat arrive à échéance le 31 décembre 2026.

Lors de sa visite d’État au Sénégal, le président Brice Clotaire Oligui Nguema avait exprimé le soutien du Gabon à la candidature de Macky Sall. Mais le retrait de l’ancien président sénégalais, annoncé le 17 octobre dernier à la suite d’un vote indicatif défavorable, a conduit Libreville à revoir ses engagements. Le ralliement à Lana Zaki Nusseibeh s’inscrit désormais, selon le ministère gabonais des Affaires étrangères, dans le « prolongement des relations d’amitié et de coopération qui unissent le Gabon et les Émirats arabes unis ». Une décision qui traduit à la fois la volonté de préserver un partenariat bilatéral et celle de se repositionner dans une compétition diplomatique à forts enjeux internationaux.

Un soutien aux Émirats malgré la candidature d’un Ougandais

Pour justifier son choix, Libreville met également en avant le parcours de Lana Zaki Nusseibeh, notamment son « expérience reconnue dans le domaine diplomatique », ainsi que son expertise sur les questions de paix, de sécurité internationales, de prévention des conflits et de coopération multilatérale. Toutefois, ce soutien intervient alors qu’une autre candidature africaine reste en lice, celle de l’Ougandais Olara Otunnu, ancien ministre des Affaires étrangères, entré dans la compétition en juillet 2026. Le positionnement du Gabon soulève ainsi la question de la représentation africaine dans cette élection et de la capacité du continent à défendre une candidature commune.

Il faut toutefois souligner que le soutien du Gabon aux EAU ne risque pas d’influencer l’issue du processus. En effet, le mécanisme mis en place fait que le dernier mot du futur SG de l’ONU revient au Conseil de sécurité, et notamment à ses membres permanents qui disposent d’un droit de veto. Quoi qu’il en soit, à l’approche de la fin du mandat d’Antonio Guterres, le futur Secrétaire général héritera d’une organisation confrontée à des remises en cause permanentes de l’ordre international par des puissances révisionnistes et par le retour du triomphe de la force sur le droit. Il lui faudra notamment parvenir à fédérer les États autour d’une réforme ambitieuse de l’ONU, en particulier de son Conseil de sécurité, dont la composition est de plus en plus considérée comme déconnectée des réalités contemporaines. Sur ce dossier, le Gabon et les Émirats arabes unis partagent une position favorable à l’élargissement de cet organe stratégique afin de mieux intégrer les régions non représentées, notamment l’Afrique.