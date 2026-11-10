Gabon : Oligui Nguema reçoit le rapport d’exécution du budget 2025 de la Cour des Comptes

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Dans les salons du Palais présidentiel, le chef de l’État, Brice Clotaire Oligui Nguema, a accordé ce mardi 10 novembre 2026 une audience officielle au Président de la Cour des Comptes, Pamphile Moussavou Ibouanga. Au cœur de leurs échanges : la restitution officielle de deux documents clés de la gouvernance financière nationale, centrés sur l’exercice 2025.

Cette rencontre de haut niveau a permis la présentation détaillée de deux travaux de fond majeurs pour le pays. D’une part, le rapport dédié au contrôle de l’exécution des lois de finances dresse un état des lieux précis du respect des autorisations budgétaires votées par la nation. D’autre part, le document consacré à la certification des comptes de l’État passe au crible la fiabilité globale de la comptabilité publique.

En assemblant ces données stratégiques, l’institution apporte un éclairage indispensable aux pouvoirs publics pour évaluer la trajectoire économique et mesurer l’efficacité de la dépense publique.

Des exigences transmises au cœur des institutions

Loin de constituer une démarche isolée, cette audience marque l’aboutissement d’un processus constitutionnel méthodique. La démarche fait en effet suite à la remise préalable de ces mêmes documents aux présidentes et membres du Parlement, ainsi qu’au Vice-Président du Gouvernement Hermann Immongault. En partageant ses constatations à l’ensemble des décideurs, la Cour des Comptes s’assure que chaque organe décisionnel dispose de repères clairs pour orienter ses choix futurs en matière de planification financière et budgétaire.

La vigilance comptable, pilier de la démocratie

En sa qualité d’institution supérieure de contrôle des finances publiques, la Cour des Comptes incarne le rempart institutionnel contre les dérives de gestion. Sa mission ne consiste pas seulement à auditer les chiffres ; elle consiste à garantir aux citoyens que chaque franc engagé sert l’intérêt général. En épaulant quotidiennement le Parlement et l’exécutif dans leurs prérogatives de suivi, l’institution consolide la culture de la redevabilité et réaffirme l’obligation absolue d’une gouvernance exemplaire.

Instaurer une confiance durable dans l’action publique

Au-delà des aspects techniques, la remise de ces rapports de l’exercice 2025 rappelle une vérité fondamentale pour la nation : la solidité d’un État repose sur l’équilibre de ses comptes et l’imputabilité de ses acteurs publics. En imposant la clarté sur la gestion des ressources nationales, les institutions rappellent que l’efficacité économique exige une discipline constante et une transparence irréprochable. C’est à ce prix, et à ce prix seulement, que se bâtit la confiance durable entre les citoyens et leurs dirigeants.