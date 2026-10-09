Gabon : La Poste S.A. lance l’application «Akiba» pour accélérer sa transformation numérique

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À l’occasion de la Journée mondiale de La Poste, célébrée cette année sous le thème « Un seul réseau postal, des possibilités infinies », La Poste S.A. a présenté, ce vendredi 9 octobre 2026 à son siège de Libreville, sa toute nouvelle application mobile : Akiba. Conçue par des ingénieurs gabonais, cette plateforme centralise une offre variée de services financiers, postaux et publics. Elle marque un tournant stratégique dans le plan de relance de l’opérateur historique.

L’application Akiba ambitionne de simplifier le quotidien des usagers en réunissant, sur une interface unique, le transfert d’argent, le paiement des factures d’eau et d’électricité, l’achat de recharges téléphoniques ainsi que des services d’épargne, d’assurance et de crédit. À terme, elle permettra également d’effectuer des démarches administratives, municipales et commerciales, telles que le règlement des frais de scolarité.

« C’est une application développée par des ingénieurs gabonais, pour les Gabonais et pour le Gabon », a souligné Dadi Moutou, directeur des systèmes d’information de La Poste S.A. Cette solution vise à faire évoluer le réseau postal traditionnel vers un modèle multicanal, combinant le maillage territorial des guichets physiques à la flexibilité du numérique.

De son côté, le directeur général, Ikaka Bobe Alfred, a rappelé les chantiers prioritaires engagés pour redresser la société : « Nous avons lancé un diagnostic approfondi couvrant les ressources humaines, la palette de services, le patrimoine et les conditions de travail afin d’identifier les leviers majeurs de la relance. » Il a par ailleurs précisé que 80,3 % des bureaux de poste étaient désormais connectés.

Remboursement des épargnants et reconnaissance du personnel

Autre axe fort de cette feuille de route : le remboursement des épargnants, soutenu par une enveloppe globalisée de 10 milliards de FCFA. Selon la direction générale, 17 515 bénéficiaires de bons de caisse ont déjà perçu leurs avoirs. Par ailleurs, 1 457 ayants droit sont invités à retirer leurs titres auprès des guichets avant le 30 octobre 2026, date limite avant la réintégration des dossiers au Trésor public.

Représentant le ministre de la Communication et des Médias, le ministre de la Justice, Augustin Emane, a réaffirmé la volonté du gouvernement de rebâtir « une entreprise utile, moderne, performante et économiquement viable », fidèle à sa vocation de service public et de proximité.

La cérémonie a également donné lieu à un hommage émouvant rendu à quatre anciens agents cumulant entre 18 et 42 ans de loyaux services. Une jeune retraitée, entrée en 1985, a témoigné sa gratitude envers son institution au moment de tourner la page.

Une ambition interministérielle

Au regard de la portée multisectorielle d’Akiba, touchant aussi bien la santé, le commerce, les transports, la justice que le budget, Augustin Emane a émis le souhait que la plateforme soit présentée en conseil interministériel. Cette démarche permettra à chaque département gouvernemental d’étudier les modalités d’intégration de cet outil numérique dans leurs secteurs respectifs.

Heldy Oyono, Journaliste stagiaire