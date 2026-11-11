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Publish What You Found : la BAD, banque multilatérale la plus transparente du monde 

Photo de Karl Makemba Karl Makemba Envoyer un courriel 11 novembre 2026 à 20h04min
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Siège de la BAD © D.R.
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La Banque africaine de développement (BAD) confirme son statut de référence en matière de transparence de l’aide au développement. Selon l’Indice 2026 publié le 4 novembre par Publish What You Fund et cité par le site d’information EcoMatin, elle arrive en tête pour la troisième édition consécutive. Son portefeuille souverain obtient 98,8 points sur 100, parmi 33 organisations évaluées. Ce résultat, inchangé depuis 2024, place la banque devant plusieurs grands bailleurs multilatéraux.

BGFIBank

La BAD devance la Banque interaméricaine de développement et l’Association internationale de développement, branche du Groupe de la Banque mondiale, ex æquo à la deuxième place avec 97,1 points. Le classement distingue la publication de données détaillées et actualisées sur les opérations financées, leurs objectifs, leur mise en œuvre et leurs résultats. L’indice évalue ainsi la capacité des institutions à rendre leurs interventions lisibles et vérifiables.

UCET

La redevabilité

Cette politique repose notamment sur MapAfrica, la plateforme de suivi de la BAD, qui recense environ 6 000 projets répartis sur plus de 18 500 sites. Le public peut y consulter leurs objectifs, leur avancement, leurs résultats et des documents d’évaluation. La banque affirme publier chaque mois les données de son portefeuille, au plus tard un mois après chaque transaction. Elle a rejoint l’Initiative internationale pour la transparence de l’aide (IITA) en 2011 et diffuse des données conformes à cette norme depuis juin 2013.

La transparence constitue aussi un enjeu économique pour les pays africains. Alors que l’aide bilatérale recule et que le service de la dette pèse sur les budgets, les banques multilatérales cherchent davantage de financements sur les marchés de capitaux. Des données fiables aident les investisseurs à apprécier les risques et les citoyens à suivre l’utilisation des ressources. Pour le président de la BAD, Sidi Ould Tah, repris par EcoMatin, une meilleure information renforce la responsabilité et aide les pays à mieux décider. Cette exigence rejoint la Nouvelle architecture financière africaine pour le développement, approuvée en mai 2026.

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Karl Makemba

Engagé et passionné, Karl Makemba met son expertise et sa plume au service d’une information rigoureuse et indépendante. Fidèle à la mission de Gabon Media Time, il contribue à éclairer l’actualité gabonaise avec une analyse approfondie et un regard critique. "La liberté d'expression est la pierre angulaire de toute société libre." – Kofi Annan

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