Institut français du Gabon : lancement de la saison culturelle 2026-2027

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L’Institut français du Gabon (IFG) a officiellement lancé sa saison culturelle 2026-2027, le 8 octobre, à son siège. La soirée a réuni plusieurs acteurs culturels, des personnalités politiques et diplomatiques, ainsi que des passionnés de culture, dans une ambiance conviviale. Cette cérémonie a permis aux responsables de l’institution de dévoiler les grandes orientations de cette nouvelle année culturelle, placée sous le signe de la création, du partage et de la diversité artistique. Parmi les convives figuraient notamment Fabrice Mauriès, ambassadeur de France au Gabon, et Gilles Ganivet, directeur général de l’Institut français. Ce rendez-vous a également réaffirmé le rôle essentiel de l’IFG dans le renforcement des relations entre les deux nations, notamment à travers les échanges et les collaborations avec les acteurs culturels.

A cette occasion, l’ambassadeur de France a insisté sur l’importance de maintenir une relation de confiance avec les créateurs et les professionnels du secteur culturel. « Nous avons besoin de votre créativité, de votre enthousiasme, de vos idées pour faire vivre ce lieu », a déclaré Fabrice Mauriès, Ambassadeur de France. L’établissement entend poursuivre son engagement en faveur de la vitalité culturelle, en proposant des activités accessibles à différents publics. Neuf mois d’immersion dans les cultures du Gabon, de France et du monde s’ouvrent ainsi aux visiteurs.

Nouvelle saison sous le signe de la diversité culturelle

Avec plus de 50 000 visites enregistrées au cours de l’année écoulée, l’IFG confirme sa place parmi les espaces de référence de la vie culturelle. Multifonctionnel, il accueille des manifestations artistiques tout en accompagnant les Gabonais dans leurs parcours scolaires. Son directeur général a rappelé les missions fondamentales de l’établissement. « L’IFG se déploie au quotidien dans six actions. Il s’agit de favoriser le dialogue entre les cultures, accompagner la création artistique, contribuer à la professionnalisation du secteur culturel, développer la coopération culturelle et encourager la circulation des artistes et des idées, faciliter l’accès à la culture et aux savoirs pour les jeunes publics et ​la promotion de la langue française et du plurilinguisme ».

La saison précédente avait été marquée par plusieurs événements, notamment l’hommage à Mackjoss par l’orchestre Massako, le concert de Pierre Claver Akendengue, les Grandes rencontres de la musique et le Festival Black History Art entre autres. Pour 2026-2027, l’IFG prévoit une programmation variée destinée aux adhérents comme aux non-adhérents. Au premier trimestre, le public pourra découvrir des représentations humoristiques de la troupe Vapascripta, des spectacles de danse, des rencontres littéraires, des activités pour enfants et adultes, ainsi que des projections cinématographiques. Entre continuité et nouvelles découvertes, l’institution renouvelle son invitation à participer pleinement à la vie culturelle.