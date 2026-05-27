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Stade de France : Emma’a en première partie du concert d’Aya Nakamura 

Photo de Henriette Lembet Henriette Lembet Follow on X Envoyer un courriel 27 mai 2026 à 11h36min
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Affiche de la Première d'Emma'a au Stade de France © D.R.
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L’artiste gabonaise Emma’a franchira une nouvelle étape majeure de sa carrière internationale le 29 mai 2026 en assurant la première partie du concert d’Aya Nakamura au Stade de France. Une consécration pour la jeune chanteuse révélée par le titre « Encré », devenue en quelques années l’une des voix montantes les plus prometteuses de la scène afro-urbaine francophone.

Pour de nombreux observateurs du paysage musical africain, cette annonce marque bien plus qu’une simple collaboration artistique. Elle symbolise l’ascension fulgurante d’une artiste gabonaise qui, partie des réseaux sociaux et des plateformes numériques, est parvenue à imposer sa voix, son identité et son univers bien au-delà des frontières du Gabon.

Originaire du Gabon, Emma’a s’est progressivement construite une place dans l’industrie musicale grâce à une signature vocale singulière mêlant afropop, RnB et sonorités urbaines. Son titre « Encré », largement relayé sur les plateformes de streaming et les réseaux sociaux, a servi de véritable tremplin à sa carrière, attirant l’attention d’un public international mais également de plusieurs figures majeures de la musique francophone.

Une ascension qui dépasse les frontières du Gabon

En rejoignant Aya Nakamura sur la scène mythique du Stade de France, Emma’a entre dans une autre dimension. Se produire devant plusieurs dizaines de milliers de spectateurs dans l’une des plus grandes enceintes européennes constitue une reconnaissance importante pour l’artiste, mais également pour la scène musicale gabonaise souvent sous-représentée à ce niveau.

Cette invitation confirme aussi la volonté d’Aya Nakamura de mettre en lumière de jeunes talents africains émergents sur les grandes scènes internationales. À travers ce parcours, Emma’a incarne une nouvelle génération d’artistes gabonais capables de rivaliser sur les marchés internationaux grâce au numérique, au travail et à la constance. Une trajectoire qui nourrit désormais l’espoir de voir davantage d’artistes gabonais s’imposer dans l’industrie musicale mondiale.

Photo de Henriette Lembet Henriette Lembet Follow on X Envoyer un courriel 27 mai 2026 à 11h36min
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Henriette Lembet

Journaliste Le temps est une donnée fatale à laquelle rien ne résiste...

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