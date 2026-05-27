Gabon : l’ancien pdgiste Edgard Moukoumbi rejoint l’UDB 

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Ancien membre du Bureau politique du Parti démocratique gabonais (PDG) et actuel ministre des Travaux publics et de la Construction, Edgard Moukoumbi a officiellement rejoint ce week-end à Lébamba l’Union démocratique des bâtisseurs (UDB), le parti fondé par le président Brice Clotaire Oligui Nguema. Un ralliement qui confirme la dynamique d’expansion politique de la nouvelle formation au pouvoir.

C’est à l’occasion de la cérémonie d’installation des structures de base de l’UDB dans la localité de Lébamba, dans la province de la Ngounié, que l’adhésion officielle d’Edgard Moukoumbi a été annoncée par le secrétaire général du parti, Mays Mouissi. Figure politique connue dans le sud du pays et ancien cadre influent du PDG, Edgard Moukoumbi vient ainsi renforcer la stratégie d’implantation territoriale de l’Union démocratique des bâtisseurs, qui multiplie depuis plusieurs mois les adhésions d’anciens responsables politiques et administratifs.

Un ralliement à forte portée politique

Devant les militants réunis pour l’occasion, le ministre des Travaux publics a justifié son adhésion par sa volonté de participer au rassemblement politique autour du chef de l’État. « Je rejoins cette grande famille politique avec la volonté de contribuer activement au rassemblement des filles et fils de notre province, mais aussi à la promotion de la vision du président fondateur, Brice Clotaire Oligui Nguema, qui prône un Gabon nouveau, uni et tourné vers un développement durable », a déclaré Edgard Moukoumbi. L’ancien baron du PDG avait quitté le parti en octobre 2025, dans un contexte marqué par les recompositions politiques ayant suivi les législatives. À l’époque, il avait déjà appelé les militants de la Louétsi-Wano à soutenir le candidat de l’UDB.

Ce ralliement apparaît comme une étape supplémentaire dans la volonté de l’UDB de s’imposer comme une formation politique de masse capable de fédérer au-delà des clivages traditionnels. Dans la Ngounié, province historiquement stratégique sur le plan électoral, l’arrivée d’Edgard Moukoumbi pourrait contribuer à consolider davantage l’ancrage territorial du parti présidentiel à l’approche des futures échéances politiques.