Derniers articlesPOLITIQUE

Gabon : l’ancien pdgiste Edgard Moukoumbi rejoint l’UDB 

Photo de Henriette Lembet Henriette Lembet Follow on X Envoyer un courriel 27 mai 2026 à 11h30min
1 561 Temps de lecture 1 minute
Edgar Moukoumbi rejoint l'UDB © D.R.
Ecouter l'article

Ancien membre du Bureau politique du Parti démocratique gabonais (PDG) et actuel ministre des Travaux publics et de la Construction, Edgard Moukoumbi a officiellement rejoint ce week-end à Lébamba l’Union démocratique des bâtisseurs (UDB), le parti fondé par le président Brice Clotaire Oligui Nguema. Un ralliement qui confirme la dynamique d’expansion politique de la nouvelle formation au pouvoir.

C’est à l’occasion de la cérémonie d’installation des structures de base de l’UDB dans la localité de Lébamba, dans la province de la Ngounié, que l’adhésion officielle d’Edgard Moukoumbi a été annoncée par le secrétaire général du parti, Mays Mouissi. Figure politique connue dans le sud du pays et ancien cadre influent du PDG, Edgard Moukoumbi vient ainsi renforcer la stratégie d’implantation territoriale de l’Union démocratique des bâtisseurs, qui multiplie depuis plusieurs mois les adhésions d’anciens responsables politiques et administratifs.

Un ralliement à forte portée politique

Devant les militants réunis pour l’occasion, le ministre des Travaux publics a justifié son adhésion par sa volonté de participer au rassemblement politique autour du chef de l’État. « Je rejoins cette grande famille politique avec la volonté de contribuer activement au rassemblement des filles et fils de notre province, mais aussi à la promotion de la vision du président fondateur, Brice Clotaire Oligui Nguema, qui prône un Gabon nouveau, uni et tourné vers un développement durable », a déclaré Edgard Moukoumbi. L’ancien baron du PDG avait quitté le parti en octobre 2025, dans un contexte marqué par les recompositions politiques ayant suivi les législatives. À l’époque, il avait déjà appelé les militants de la Louétsi-Wano à soutenir le candidat de l’UDB.

Ce ralliement apparaît comme une étape supplémentaire dans la volonté de l’UDB de s’imposer comme une formation politique de masse capable de fédérer au-delà des clivages traditionnels. Dans la Ngounié, province historiquement stratégique sur le plan électoral, l’arrivée d’Edgard Moukoumbi pourrait contribuer à consolider davantage l’ancrage territorial du parti présidentiel à l’approche des futures échéances politiques.

Photo de Henriette Lembet Henriette Lembet Follow on X Envoyer un courriel 27 mai 2026 à 11h30min
1 561 Temps de lecture 1 minute
Photo de Henriette Lembet

Henriette Lembet

Journaliste Le temps est une donnée fatale à laquelle rien ne résiste...

Articles similaires

Sécurité routière : de la nécessité de rénover la Nationale 1 à l’entame des congés scolaires 

27 mai 2026 à 13h00min

Gabon : quand l’égoïsme des détenteurs du pouvoir bloque le partage des richesses

27 mai 2026 à 12h00min

Code de la santé : l’examen prénuptial obligatoire avant de se dire «oui je le veux»

27 mai 2026 à 11h41min

Libreville : Eugène Mba annonce des contrôles imminents des débits de boisson

27 mai 2026 à 11h13min
Laisser nous votre commentaire

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

GMT TV

[#RevuedePresse] Revue de presse du 26 Mai 2026 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717 📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
[#RevuedePresse] Revue de presse du 26 Mai 2026
[#Reportage ] Transport aérien : Royal Air Maroc suspend ses vols sur Libreville 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
[#Reportage ] Transport aérien : Royal Air Maroc suspend ses vols sur Libreville
[#Journal] Le 12H30 du 26 mai 2026 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717 📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
[#Journal] Le 12H30 du 26 mai 2026
🔴 [FlashInfos] Gabon : quatre marins portés disparus après le naufrage d’un remorqueur 📲 066441717📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
🔴 [FlashInfos] Gabon : quatre marins portés disparus après le naufrage d’un remorqueur
🔴 [FlashInfos] Transport aérien : Royal Air Maroc suspend ses vols sur Libreville 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
🔴 [FlashInfos] Transport aérien : Royal Air Maroc suspend ses vols sur Libreville
[#Reportage ] Gabon : Bilie-By-Nze libre si deux vices de procédure sont reconnus 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
[#Reportage ] Gabon : Bilie-By-Nze libre si deux vices de procédure sont reconnus
S'abonner
Bouton retour en haut de la page