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Mouyamba: un abatteur tué par la chute d’une branche d’arbre 

Photo de Gabon Media Time Gabon Media Time Follow on X Envoyer un courriel 14 juillet 2026 à 7h58min
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Ambulance à Lebamba © D.R.
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Hervé Mangoyi Ibouanga un gabonais âgé de 54ans a trouvé la mort lors d’une opération d’abattage d’arbres dans la forêt du village Mouyamba dans le département de la Louetsi-Wano dans la province de la Ngounié le jeudi 9 juillet 2026. Selon L’Union du lundi 13 juillet, ce serait pendant qu’il exécutait son travail qu’une branche d’arbre serait tombée sur lui. 

‪Ce qui devait être une journée de travail normale à très vite virer au drame. Ce jour-là, Hervé Mangoyi Ibouanga employé de la société Forestière Negos International situé à 14km de Lebamba s’est rendu à son lieu de travail comme d’habitude. Accompagné de son aide, l’abatteur aurait commencé par se vêtir de son équipement de protection avant d’entamer son travail conformément aux consignes de sécurité. 

‎‎

Une histoire soudaine, qui laisse sans voix 

Après vérification du matériel, les deux hommes ont entamé l’abattage du premier arbre. Placez à la distance de 20 mètres, ils ne se doutaient pas que le risque allait venir d’ailleurs. En effet, ce serait une branche d’un autre arbre qui va tout chambouler en tombant sur Hervé Mangoyi Ibouanga. Il sera par la suite conduit à l’hôpital de Bongolo où seul son décès sera constaté.Informées de la situation, les agents de la Brigade de Gendarmerie de Lebamba ont ouvert une enquête à cet effet. Cette histoire devrait être interpellée une fois de plus.

Selon le confrère, Hervé Mangoyi Ibouanga laisse derrière lui une grande famille sans voix et dans le désarroi. En attendant les conclusions de l’enquête, cette affaire remet sur la table les dangers et risques encourus par les abatteurs professionnels. Ce drame sonne comme un appel à plus de vigilance dans l’exécution de leur tâches en forêt afin de préserver des vies. 

Ladie Blondeze Bidjongo Mouloungui, stagiaire

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