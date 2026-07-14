ZIS Baie des Rois : L’ANPI-Gabon table sur la mise en place d’un Guichet Unique

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L’Agence nationale de promotion des investissements du Gabon (ANPI-Gabon), agissant en tant qu’Autorité Administrative de la Zone d’Investissement Spéciale (ZIS) Baie des Rois, a réuni ce lundi 13 juillet 2026 les opérateurs économiques de la zone. Objectif de cette concertation stratégique : Préparer activement le lancement très prochain d’un Guichet Unique destiné à fluidifier l’ensemble des démarches administratives.

Co-présidée par Ghislain Moandza Mboma, Administrateur Général de la ZIS et Emmanuel Edane, Directeur Général de la FMCT, l’aménageur du site, cette rencontre marque un tournant opérationnel majeur. Elle concrétise la volonté de l’État d’offrir un accompagnement sur mesure et de proximité aux investisseurs déjà actifs ou en cours d’installation.

Toutes les administrations réunies en un seul lieu

Au centre des discussions, la future plateforme centralisée promet de transformer en profondeur la vie des entreprises locales. D’ici quelques semaines, le Guichet Unique rassemblera une multitude de services publics essentiels. Des douanes aux impôts, en passant par l’environnement, le travail, l’immigration, le tourisme ou encore les PME, chaque maillon de la chaîne administrative aura sa place.

Pour garantir une efficacité maximale, les représentants de ces différents services bénéficieront de délégations permanentes de signature. Fini les allers-retours interminables : les dossiers seront traités de manière rapide, sécurisée et parfaitement coordonnée. De plus, un dispositif transitoire a été mis en place pour permettre aux entreprises déjà opérationnelles de basculer facilement vers ce nouveau système et d’obtenir rapidement leurs agréments.

Un nouveau hub éco-responsable pour la sous-région

Derrière cette modernisation se cache une ambition forte : faire de la ZIS Baie des Rois un modèle de partenariat public-privé basé sur la transparence et la sécurité juridique. S’étendant sur 40 hectares en plein cœur de Libreville, ce pôle d’investissement durable a vocation à devenir un carrefour incontournable pour le tourisme, l’hôtellerie, la culture, le commerce et la finance verte.

En renforçant l’attractivité de la Baie des Rois par des réformes administratives concrètes, l’ANPI-Gabon pose les jalons d’un puissant moteur de croissance éco-responsable. Une dynamique qui profitera non seulement à l’économie gabonaise, mais également à l’ensemble de la sous-région de la CEMAC.