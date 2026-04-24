Gabon : quand la baisse de la couverture vaccinale chez les plus d’un an favorise certaines épidémies

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C’est une véritable alerte pour la santé publique que vient de lancer le ministre de la Santé, le Pr Elsa Joséphine Ayo épouse Bivigou, lors du lancement de la Semaine africaine de vaccination. En effet, la couverture vaccinale chez les enfants âgés de plus d’un an connaît une baisse préoccupante, favorisant ainsi la résurgence de certaines épidémies. Une tendance qui inquiète les autorités sanitaires et met en lumière l’urgence de renforcer la mobilisation autour de la vaccination.

Comme l’a souligné le Pr Elsa Joséphine Ayo epse Bivigou, la vaccination demeure depuis des décennies l’intervention de santé publique la plus efficace pour réduire la mortalité et la morbidité infantiles à travers le monde. Au Gabon, le taux de couverture vaccinale stagne cependant entre 60 et 75 %, bien en deçà de l’objectif souhaité selon le Plan national de développement sanitaire (PNDS) 2024-2026 notamment 90%. Cette situation montre la nécessité d’une implication plus forte des communautés et des familles afin de protéger chaque enfant contre des maladies évitables.

La vaccination, un pilier essentiel de la santé infantile

Le ministre de la santé a insisté sur l’importance d’une meilleure adhésion aux programmes de vaccination. La baisse observée chez les enfants âgés de plus d’un an est particulièrement alarmante, car elle fragilise la population et augmente le risque de flambées épidémiques. Comme l’illustrent la résurgence de la diphtérie dans la province du Woleu-Ntem en 2023 ou les cas récents de rougeole et de fièvre jaune, la protection vaccinale reste un enjeu crucial pour prévenir des crises sanitaires évitables.

Face à cette situation, le Pr Elsa Joséphine Ayo epse Bivigou a rappelé que « la vaccination est un droit pour chaque enfant et une responsabilité pour chaque famille. Elle commence dès la naissance et se poursuit tout au long de la vie ». De ce fait, le membre du gouvernement a exhorté les populations à accueillir les agents de vaccination et à se rendre massivement dans les centres de santé. Il est important de souligner que les vaccins disponibles au Gabon sont sûrs, gratuits et accessibles dans toutes les structures sanitaires publiques. L’engagement collectif reste la clé pour garantir la santé des enfants et limiter le retour de maladies qui peuvent être évitées.