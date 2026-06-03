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Assemblée nationale : Souveraineté, social, éducation, ce qu’il faut retenir du face-à-face entre députés et ministres 

Photo de Morel Mondjo Mouega Morel Mondjo Mouega Follow on X Envoyer un courriel 3 juin 2026 à 9h26min
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Le vice-président du gouvernement Hermann Immongault lors de son audition à l'Assemblée nationale © D.R.
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C’est un rituel démocratique fort qui s’est joué ce mardi 2 juin 2026 au Palais Léon MBA. Conformément aux dispositions constitutionnelles, les députés de la 14ème législature ont investi l’hémicycle pour la toute première séance plénière de questions orales au Gouvernement. Un exercice de redevabilité marqué par une vingtaine d’interpellations touchant directement le quotidien des Gabonais.

La jeunesse et l’économie ont été au cœur des débats. Le ton a été donné par la sixième vice-présidente, Huguette Tsono, qui a interpellé le Gouvernement sur le fléau des stupéfiants en milieu scolaire. En réponse, le vice-président du Gouvernement, Hermann Immongault, s’est voulu ferme : « Protéger l’école, c’est protéger la République elle-même ».

Les questions de souveraineté économique ont également animé les échanges. Interrogé par le député Alexandre Gilbert Awassi sur l’interdiction d’importer du poulet de chair, le ministre de l’Agriculture, Pacôme Kossy, a défendu une stratégie visant à bâtir une filière avicole nationale compétitive et créatrice d’emplois, tout en promettant de surveiller l’évolution des prix. 

L’honorable Awassi a ensuite réclamé des clarifications sur la fin prochaine de l’exportation du manganèse brut. Le ministre des Mines, Sosthène Nguema Nguema, a salué une réforme historique destinée à créer une véritable chaîne de valeur industrielle locale. « Nous voulons développer une véritable chaîne de valeur industrielle, fondée sur le renforcement des infrastructures, la qualification de la main-d’œuvre et la transformation locale de nos matières premières. », a-t-il expliqué.

Urgences sociales et réformes structurelles

Le sort des entreprises publiques et des services aux citoyens a particulièrement captivé l’assistance. Face aux inquiétudes de Nicole Jeanine Lydie Roboty sur le délabrement de La Poste S.A., le ministre de la Communication, Germain Biahodjow, a annoncé une révision du cadre juridique pour moderniser la structure et sécuriser les épargnants.

De son côté, le député Dorland Chancely Olengue a balayé un large spectre de préoccupations : du calendrier des réformes éducatives défendu par Camélia Ntoutoume-Leclercq, aux lenteurs de délivrance des cartes d’identité et passeports, un calvaire pour l’arrière-pays, soulevées auprès du ministre de l’Intérieur. L’élu a aussi plaidé pour une meilleure prise en charge des retraités et des personnes vulnérables auprès des Affaires sociales.

Cap sur le Congrès du 15 juin

En guise de conclusion, le Président de l’Assemblée nationale, Michel Régis Onanga Ndiaye, a interpellé directement le vice-président du Gouvernement sur deux échéances majeures. Il a d’une part insisté sur l’accélération de l’examen des textes en cours, et d’autre part confirmé la tenue du Congrès du Parlement le 15 juin prochain. À cette occasion, le Chef de l’État, Brice Clotaire Oligui Nguema, prononcera son discours très attendu sur l’État de la Nation.

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Morel Mondjo Mouega

Titulaire d'une Licence en droit, l'écriture et la lecture sont une passion que je mets au quotidien au profit des rédactions de Gabon Media Time depuis son lancement le 4 juillet 2016 et de GMTme depuis septembre 2019. Rédacteur en chef

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