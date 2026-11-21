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Face à l’ampleur d’un fléau qui frappe de plein fouet la jeunesse gabonaise, l’association SOS Tabagisme monte au créneau. Dans un communiqué publié cette semaine, l’organisation exhorte les pouvoirs publics à faire enfin respecter l’arsenal juridique existant en matière de lutte contre le tabac. Pour l’association dirigée par Georgy Silver Anthony Mba Nkogo, l’inaction actuelle alimente un véritable désastre sanitaire et social à travers le pays.

Bien que le Gabon ait ratifié dès 2003 la Convention-cadre de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et promulgué la loi n° 006 du 21 août 2013, le bilan de leur mise en œuvre demeure alarmant. Treize ans après l’adoption de ce texte fondateur, SOS Tabagisme constate que la majorité des mesures phares peinent à s’imposer dans le quotidien des Gabonais.

L’organisation pointe notamment quatre manquements majeurs. Sur le terrain, les paquets de cigarettes continuent de circuler sans les avertissements sanitaires obligatoires, tandis que l’interdiction de fumer dans les lieux accueillant du public reste largement ignorée. Plus inquiétant encore, la vente de tabac aux mineurs se poursuit sans entrave, alors même que la Commission nationale de lutte contre le tabagisme, pourtant prévue par le législateur, n’a toujours pas vu le jour. Seule la restriction sur la publicité connaît un début d’application, jugé toutefois très partiel.

Ne pas répéter les erreurs avec la réforme de 2026

L’alerte de la société civile intervient dans un contexte législatif renouvelé. En septembre 2026, les autorités ont en effet adopté une nouvelle loi antitabac nettement plus ambitieuse. Ce texte élargit le champ des restrictions à l’ensemble des produits nicotiniques, incluant désormais la cigarette électronique. Pour freiner l’accès aux produits du tabac, la loi proscrit également la vente de cigarettes au détail et soumet leur commercialisation à l’obtention d’un agrément spécifique.

Pour SOS Tabagisme, ce durcissement réglementaire n’aura d’impact réel que s’il s’accompagne d’une volonté politique ferme. L’association appelle ainsi le gouvernement à déployer des contrôles rigoureux afin d’éviter que cette réforme de 2026 ne subisse le même sort que celle de 2013.

Une urgence de santé publique mondiale

L’enjeu sanitaire justifie cette mobilisation pressante. Selon l’OMS, le tabagisme constitue la première cause de mortalité évitable sur la planète, fauchant plus de huit millions de vies chaque année, dont 1,3 million de non-fumeurs victimes du tabagisme passif.

Outre les cancers (poumon, gorge, vessie, œsophage) et les pathologies cardiovasculaires ou respiratoires chroniques, le tabac expose particulièrement les populations vulnérables : il accroît les risques de fausse couche ou de prématurité chez la femme enceinte, et favorise l’asthme ainsi que la mort subite chez le nourrisson. Parce que la nicotine installe une dépendance d’autant plus rapide que l’initiation est précoce, le blocage des ventes aux mineurs demeure la priorité absolue des acteurs de la prévention.