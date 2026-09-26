Tchibanga : le nouveau pont de Mougoutsi met fin à cinquante ans de fragilité routière

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À Tchibanga, le franchissement de la rivière Mougoutsi n’est plus une source d’inquiétude pour les riverains et les usagers de la route. Après près d’un demi-siècle de dépendance envers trois anciennes buses métalliques et béton installées en 1976 par l’entreprise Razel, la ville arbore désormais un pont moderne en béton. Cet ouvrage stratégique vient définitivement remplacer l’ancienne structure dont l’effondrement, lors de la crue dévastatrice de décembre 2023, avait soudainement scindé la cité en deux.

L’effondrement survenu fin 2023 avait mis en lumière la grande vulnérabilité du réseau local. Du jour au lendemain, des sites hautement névralgiques, à l’instar de la 7ᵉ région militaire, de la prison centrale, de la Cour des comptes et de l’aéroport local, se sont retrouvés isolés du reste de la commune. Les retombées économiques s’étaient également fait sentir sur l’axe reliant Tchibanga à Moabi, perturbant l’approvisionnement et le transit des biens comme des personnes sur plus de 50 kilomètres.

Pour pallier l’urgence, le chef de l’État, Brice-Clotaire Oligui Nguema, avait ordonné la mise en place immédiate d’une solution provisoire. Les équipes de la société COVEC avaient alors érigé une voie de déviation temporaire avant de lancer, sous la supervision du ministère des Travaux publics, la construction de l’ouvrage définitif achevé fin 2025.

Un ouvrage calibré pour les crues du futur

Aujourd’hui, l’architecture du nouveau pont marque une rupture nette avec le passé. Plus haut et doté d’un gabarit de passage d’eau nettement élargi sous la chaussée, il est conçu pour canaliser les débordements de la Mougoutsi et supporter sans faillir la pression hydraulique en période d’hivernage.

Cette modernisation s’inscrit au cœur des priorités nationales relatives au désenclavement du territoire. Comme l’avait rappelé le président de la Transition lors de ses allocutions relatives à l’état de la Nation et à son déplacement dans le Woleu-Ntem en 2026, la remise à niveau du réseau routier constitue le véritable socle de la relance économique et de la cohésion sociale.

Un premier test grandeur nature dès l’automne

Si la circulation a retrouvé un cours fluide et sécurisé pour les automobilistes, une échéance cruciale demeure en ligne de mire : le retour imminent des grandes précipitations d’octobre. Cette première saison des pluies permettra de vérifier, à échelle réelle, l’efficacité technique et la robustesse de ce nouvel ouvrage face aux caprices de la rivière.