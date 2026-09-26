Derniers articlesSOCIETE

Tchibanga : le nouveau pont de Mougoutsi met fin à cinquante ans de fragilité routière

Photo de Blandine Biloghe Blandine Biloghe Envoyer un courriel 26 septembre 2026 à 10h23min
1 782 Temps de lecture 1 minute
Ajouter GabonMediaTime à vos sources préférées
Une vue du pont de Mougoutsi © D.R.
Ecouter l'article

À Tchibanga, le franchissement de la rivière Mougoutsi n’est plus une source d’inquiétude pour les riverains et les usagers de la route. Après près d’un demi-siècle de dépendance envers trois anciennes buses métalliques et béton installées en 1976 par l’entreprise Razel, la ville arbore désormais un pont moderne en béton. Cet ouvrage stratégique vient définitivement remplacer l’ancienne structure dont l’effondrement, lors de la crue dévastatrice de décembre 2023, avait soudainement scindé la cité en deux.

L’effondrement survenu fin 2023 avait mis en lumière la grande vulnérabilité du réseau local. Du jour au lendemain, des sites hautement névralgiques, à l’instar de la 7ᵉ région militaire, de la prison centrale, de la Cour des comptes et de l’aéroport local, se sont retrouvés isolés du reste de la commune. Les retombées économiques s’étaient également fait sentir sur l’axe reliant Tchibanga à Moabi, perturbant l’approvisionnement et le transit des biens comme des personnes sur plus de 50 kilomètres.

Pour pallier l’urgence, le chef de l’État, Brice-Clotaire Oligui Nguema, avait ordonné la mise en place immédiate d’une solution provisoire. Les équipes de la société COVEC avaient alors érigé une voie de déviation temporaire avant de lancer, sous la supervision du ministère des Travaux publics, la construction de l’ouvrage définitif achevé fin 2025.

middle ban bien plus que du sport

Un ouvrage calibré pour les crues du futur

Aujourd’hui, l’architecture du nouveau pont marque une rupture nette avec le passé. Plus haut et doté d’un gabarit de passage d’eau nettement élargi sous la chaussée, il est conçu pour canaliser les débordements de la Mougoutsi et supporter sans faillir la pression hydraulique en période d’hivernage.

Cette modernisation s’inscrit au cœur des priorités nationales relatives au désenclavement du territoire. Comme l’avait rappelé le président de la Transition lors de ses allocutions relatives à l’état de la Nation et à son déplacement dans le Woleu-Ntem en 2026, la remise à niveau du réseau routier constitue le véritable socle de la relance économique et de la cohésion sociale.

Un premier test grandeur nature dès l’automne

Si la circulation a retrouvé un cours fluide et sécurisé pour les automobilistes, une échéance cruciale demeure en ligne de mire : le retour imminent des grandes précipitations d’octobre. Cette première saison des pluies permettra de vérifier, à échelle réelle, l’efficacité technique et la robustesse de ce nouvel ouvrage face aux caprices de la rivière.

Photo de Blandine Biloghe Blandine Biloghe Envoyer un courriel 26 septembre 2026 à 10h23min
1 782 Temps de lecture 1 minute
Photo de Blandine Biloghe

Blandine Biloghe

Articles similaires

Sommet Sino-Américain : Xi Jinping et Donald Trump tracent la voie d’un nouveau dialogue

26 septembre 2026 à 11h12min

Gabon : clap de fin pour la 16ᵉ réunion du PSCC du Mémorandum d’Abuja

26 septembre 2026 à 10h57min

Pétrole : Oligui Nguema appelle la nouvelle direction de VAALCO Gabon à la «rigueur» et à la «transparence»

26 septembre 2026 à 10h36min

CNNII : Herman Nzoundou Bignoumba installé directeur général adjoint face au défi de la relance

26 septembre 2026 à 10h15min
Laisser nous votre commentaire

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

GMT TV

Ce message d’erreur est visible uniquement pour les administrateurs/administratrices de WordPress.

Erreur 403 : The request cannot be completed because you have exceeded your quota..

Domain code: youtube.quota
Reason code: quotaExceeded

Erreur : aucune vidéo n’a été trouvée.

Assurez-vous qu’il s’agit d’un identifiant de chaine valide et que la chaine a des vidéos disponibles sur youtube.com.

Bouton retour en haut de la page