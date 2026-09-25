Chine : Au Musée du Parti communiste, une immersion au service de l’instruction civique

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Érigé à deux pas du parc olympique, le Musée du Parti communiste chinois se dresse comme un jalon massif de la capitale. Inauguré en juin 2021, l’édifice remplit une double mission : sanctuaire de la mémoire politique et instrument central d’éducation idéologique. L’institution déroule au fil de ses salles une trajectoire historique méticuleusement cadrée par le pouvoir.

Tout s’ordonne autour d’un anniversaire fondateur. Pour célébrer le centenaire de l’organisation, les autorités ont fait bâtir dans le district de Chaoyang cet ensemble colossal de 147 000 m2. Inauguré le 18 juin 2021 à l’instigation du président Xi Jinping, l’établissement est directement géré par le Département de la propagande du Comité central.

L’édifice traduit cette vocation dans la pierre. La façade aligne 28 majestueuses colonnes de marbre, qui incarnent chacune une année de luttes révolutionnaires, depuis la fondation du Parti en 1921 jusqu’à l’avènement de la République populaire en 1949. Autour, de volumineuses sculptures en bronze exaltent le peuple en marche. Le gigantisme classique s’y marie aux lignes modernes pour mieux affirmer la pérennité du système.

Un parcours chronologique à travers l’histoire

À l’intérieur, l’ascension des étages épouse le fil des décennies. Au premier niveau, le parcours s’ouvre sur les origines claires du mouvement, la guerre d’émancipation et la résistance contre l’impérialisme. Le deuxième étage retrace les décennies 1949-2007. L’exposition y traverse les réorganisations de l’ère Mao Zedong, puis l’ouverture économique impulsée par Deng Xiaoping pour transformer le pays.

Aperçu du Musée du Parti communiste chinois à Beijing © D.R.

Enfin, le troisième niveau met en scène le « socialisme à la chinoise de la nouvelle ère », centré sur l’action de Xi Jinping. Les vitrines y célèbrent l’éradication de la pauvreté extrême ainsi que les réussites technologiques récentes.

De la théorie à l’immersion des visiteurs

Pour captiver un public vaste, la scénographie croise les supports. Manuscrits jaunis, objets de pionniers et documents officiels côtoient des installations multimédias et des dispositifs immersifs. Il s’agit de rendre le dogme concret, de donner de la matière aux lignes parfois abstraites des manuels scolaires.

Ce projet séduit un public nombreux. Avec plus de 3,5 millions de visiteurs enregistrés depuis l’ouverture, l’institution voit défiler fonctionnaires, chercheurs, classes du primaire et touristes curieux. Le lieu fonctionne ainsi comme un pivot de l’instruction civique et de la cohésion nationale.