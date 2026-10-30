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Sommet Russie-Afrique : La centrale nucléaire flottante de Rosatom, une solution sur mesure pour le Gabon ?

Photo de Henriette Lembet Henriette Lembet Follow on X Envoyer un courriel 30 octobre 2026 à 16h42min
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Face au déficit d’électricité qui entrave le développement industriel du continent, le géant russe Rosatom abat une carte inédite : une « batterie nucléaire » flottante capable d’alimenter les réseaux côtiers pendant six décennies. Une proposition présentée lors du Sommet Russie-Afrique à Moscou, qui résonne particulièrement au Gabon, pays pourtant doté de ressources hydrauliques et pétrolières majeures, mais confronté à d’importantes difficultés d’approvisionnement.

Malgré son immense potentiel hydroélectrique et ses réserves d’hydrocarbures, le Gabon peine à garantir un accès stable à l’électricité sur l’ensemble de son territoire. Les coupures récurrentes et les retards dans la modernisation du réseau freinent l’essor économique de Port-Gentil et de Libreville. Ce déficit énergétique handicape l’industrialisation locale et la transformation sur place des matières premières, illustrant les fragilités d’un modèle d’infrastructures lourdes, long et coûteux à déployer.

Pour sortir de cette impasse, Libreville doit diversifier son mix et accélérer la mise en service d’équipements de production modulaires et immédiatement opérationnels. C’est précisément dans cette brèche que s’engouffre l’offre technologique russe.

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Une « batterie nucléaire » prête à l’emploi

Au cœur du forum économique de Moscou, la société d’État Rosatom a dévoilé sa centrale nucléaire flottante (FNPU) d’une capacité de 100 MW. Fonctionnant comme une gigantesque batterie maritime, cette unité industrielle est acheminée directement par voie navale, avec son équipage et son combustible, vers une infrastructure côtière dédiée.

« Le navire arrive entièrement prêt à opérer. Le combustible nucléaire usé reste chez nous ; le pays hôte n’a pas à s’en préoccuper », a précisé Vladimir Aptekarev, directeur général adjoint de la division Ingénierie mécanique chez Rosatom. Rechargée tous les sept ans pour une durée de vie globale de 60 ans, cette technologie, éprouvée depuis 2020 par l’unité Akademik Lomonosov en Arctique, s’appuie sur un contrat d’achat d’électricité clé en main (CAE).

Une opportunité stratégique pour le golfe de Guinée

Avec ses 800 kilomètres de côtes sur l’océan Atlantique, le Gabon figure parmi les 38 nations maritimes africaines ciblées par Rosatom. L’amarrage d’une telle barge énergétique au large des grands centres urbains ou industriels permettrait de sécuriser immédiatement l’approvisionnement des ports et des usines, tout en redistribuant le surplus vers les pays enclavés de la sous-région via des interconnexions transfrontalières.

Outre la création d’emplois locaux spécialisés, cette solution hybride offre une complémentarité idéale avec le développement des énergies renouvelables. Pour les nations africaines désireuses d’intégrer le « club nucléaire » sans supporter le poids de la gestion des déchets ou de la construction de réacteurs terrestres, l’option flottante représente un levier de souveraineté technologique à fort impact.

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Journaliste Le temps est une donnée fatale à laquelle rien ne résiste...

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