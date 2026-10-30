Gabon : la diarrhée aiguë, 3ème cause de mortalité chez les enfants de moins de 5 ans 

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Aux premières heures de la matinée, les pleurs d’enfants rythment déjà le quotidien du service de pédiatrie du Centre hospitalo-universitaire de Libreville (CHUL). Avec le retour de la saison des pluies, les admissions pour diarrhée aiguë s’enchaînent. Selon des informations rapportées par Le360 Afrique, cette pathologie demeure la troisième cause de mortalité chez les enfants de moins de 5 ans au Gabon, atteignant une prévalence d’environ 16 %. Une situation d’autant plus préoccupante que les comportements à risque et le manque d’infrastructures aggravent le bilan.

Au sein des services hospitaliers, les cas de déshydratation sévère abondent. L’histoire de Bella Meyo, venue faire hospitaliser sa fille de cinq mois après l’échec d’une automédication, illustre le désarroi de nombreux parents. Dans les rues de la capitale, le premier réflexe consiste souvent à acheter des antidiarrhéiques en pharmacie. Pourtant, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) recommande l’utilisation immédiate de sels de réhydratation orale (SRO), une solution peu coûteuse mais encore très largement négligée dans les foyers gabonais.

À cela s’ajoutent des erreurs d’hygiène courantes. Le Dr Fifi Louembé, pédiatre au CHUL, pointe du doigt la mauvaise stérilisation des biberons et rappelle l’importance de l’allaitement exclusif. Les soignants recommandent ainsi des méthodes simples, comme faire bouillir l’eau de nettoyage, pour limiter la contamination virale.

L’impact majeur du déficit d’infrastructures

La précarité sanitaire globale accentue la vulnérabilité des plus jeunes. Le360 Afrique souligne qu’un rapport de la Banque mondiale de 2026 chiffre à seulement 55 % l’accès à l’eau potable en zone rurale, tout en constatant un manque critique d’infrastructures d’assainissement à l’échelle nationale. Sans eau saine disponible, l’application des règles d’hygiène de base devient un véritable défi quotidien pour les familles.

Une course contre la montre aux urgences

Pour les professionnels de santé, la rapidité d’intervention s’avère déterminante. Les analyses rétrospectives révèlent que plus de la moitié des décès pédiatriques surviennent dans les 48 heures suivant l’admission. Lorsque l’enfant arrive à l’hôpital dans un état de déshydratation avancée, les marges de manœuvre des médecins se réduisent dramatiquement.

Face à cette urgence, le Gabon pâtit également de l’absence du vaccin contre le rotavirus dans son programme élargi de vaccination. Alors que la saison des pluies s’installe, le personnel du CHUL continue de prendre en charge des dizaines de nouveaux cas chaque jour. Au-delà des soins dispensés aux urgences, la résolution de cette crise sanitaire reposera sur la généralisation des sels de réhydratation, l’amélioration de l’accès à l’eau potable et une prévention renforcée au sein des ménages.