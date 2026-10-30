Gabon : plus de 127 % de taux de pénétration pour Internet

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Avec un taux de pénétration de 177,57 % pour la téléphonie mobile et de 127,9 % pour Internet, le Gabon s’impose comme l’un des leaders de la connectivité en Afrique. Ces chiffres hors norme témoignent d’un usage massif des technologies au quotidien et posent les fondations d’une transformation technologique sans précédent. C’est fort de cet ancrage numérique que le pays a ouvert, le 26 octobre 2026 à Libreville, la première édition de la Gabon Digital Week, marquée par le lancement officiel de la 5G et une concertation continentale majeure.

Si ces indicateurs de couverture traduisent un réel dynamisme, l’enjeu s’imposait de renforcer l’infrastructure pour soutenir la demande grandissante d’usages à très haut débit. La puissance publique soutient désormais cette poussée des usages par la relance du projet Gabon Fiber sur l’axe Fougamou-Mouila et la signature d’un partenariat public-privé ciblant le déploiement de 3 500 kilomètres de fibre optique.

Cette volonté d’adosser l’explosion des usages à des réseaux de pointe est portée au plus haut niveau de l’État. Comme l’a précisé Alexandre Doumba, ministre de l’Économie numérique « le président de la République a fait de la digitalisation un pilier central de son programme de développement. Le lancement de la 5G incarne toute cette ambition, alors que le défi de la connectivité reste majeur pour notre pays. »

Convertir la masse d’utilisateurs en moteur économique

L’objectif consiste désormais à convertir cet exceptionnel taux d’équipement de la population en retombées socio-économiques tangibles. Pour le gouvernement comme pour les acteurs privés, il s’agit de s’appuyer sur une population hyperconnectée pour moderniser l’économie, fluidifier les démarches administratives et garantir la traçabilité des dépenses publiques.

Conscients du rôle central que jouent les opérateurs dans ce bassin d’utilisateurs captifs, les acteurs de terrain accompagnent ce virage réglementaire. Thomas Guitjar, Directeur général d’Airtel Gabon, réaffirme cet engagement. « Nous affichons une volonté claire : continuer à investir, à innover et à contribuer avec responsabilité à l’ambition numérique nationale. », a-t-il indiqué.

Un saut qualitatif pour l’ensemble des citoyens

Pour les experts, le Gabon doit passer d’une hyperconnectivité statistique à un impact réel sur le quotidien des citoyens et la compétitivité des entreprises. La fiabilité des communications, l’accès continu aux services en ligne et la réduction des coûts constitueront les véritables juges de paix de cette accélération numérique, clé de voûte de la croissance régionale.