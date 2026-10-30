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Contraception masculine : l’espoir d’un stérilet innovant développé au CHU de Lille

Photo de Geneviève Dewuno Edou Geneviève Dewuno Edou Envoyer un courriel 30 octobre 2026 à 15h10min
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Alors que la responsabilité contraceptive repose encore majoritairement sur les femmes, une avancée médicale majeure pourrait bientôt redistribuer les cartes. Depuis quatre ans, une équipe de chercheurs du CHU de Lille collabore avec la start-up STEOM pour mettre au point un stérilet destiné aux hommes. Ce dispositif inédit vise à offrir une solution contraceptive à la fois réversible, sans hormones et simple d’utilisation, répondant ainsi à une demande sociétale en forte croissance.

Loin de la forme classique en T des stérilets féminins, le prototype masculin se présente sous la forme d’un anneau d’environ un centimètre. Son principe repose sur une action purement mécanique, placée directement sur les canaux déférents, les conduits qui acheminent les spermatozoïdes des testicules vers la prostate, le dispositif agit comme une pince. En déviant leur trajectoire, il empêche les spermatozoïdes de se mêler au liquide séminal, rendant ainsi le sperme stérile sans recourir au moindre traitement médicamenteux.

L’intervention, réalisée sous anesthésie locale en une quinzaine de minutes, nécessite une incision minime au niveau du scrotum. Outre sa simplicité de pose, le principal atout du dispositif réside dans sa réversibilité totale. Une fois retiré, les spermatozoïdes reprennent immédiatement leur flux habituel, garantissant la préservation de la fertilité et une absence d’impact sur la sexualité.

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Un calendrier clinique encore long jusqu’à la commercialisation

Bien que la start-up ait déjà déposé un brevet et suscité un réel engouement auprès des investisseurs, la prudence reste de mise. Le prototype doit encore valider l’ensemble des étapes d’évaluation scientifique. Les phases d’expérimentation animale vont débuter prochainement, avant de laisser place aux essais cliniques sur l’être humain prévus d’ici quatre ans. Si toutes les étapes de validation sanitaire sont franchies avec succès, la mise sur le marché n’interviendra pas avant 2033.

Palier le manque d’alternatives face au changement des mentalités

Ce projet répond à une réelle carence d’options médicales pour la population masculine. Entre une pilule pour homme encore freinée par de nombreux effets secondaires et le slip chauffant jugé contraignant et insuffisamment étayé par la recherche, les alternatives fiables demeurent rares. Jusqu’à présent, seuls le préservatif et la vasectomie offraient des garanties reconnues.

La hausse spectaculaire des vasectomies, multipliées par quinze en douze ans, illustre une évolution profonde des mentalités. Les hommes expriment une volonté accrue d’assumer leur part dans la charge contraceptive du couple. Le futur stérilet masculin pourrait ainsi combler l’espace manquant entre la protection temporaire du préservatif et le caractère définitif de l’acte chirurgical.

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Geneviève Dewuno Edou

Diplômée en journalisme,je suis chargée des rubriques Santé en plus d’être l’une des voix derrière de nombreux reportages de GMTtv. L'écriture, la pose de voix, la présentation du Journal télévisé sont les principales tâches que j’exécute et pour lesquelles je mets mes capacités au quotidien au profit de la rédaction de Gabon Media Time.

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