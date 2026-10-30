 Santé mentale : l’ONG Mukasa libère la parole avec le projet SILENCE

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La bibliothèque de l’Université Omar Bongo (UOB) a accueilli, ce mercredi 28 octobre 2026, la conférence pluridisciplinaire « Regards croisés », organisée par l’ONG Mukasa dans le cadre de la présentation du projet SILENCE. En présence des représentants des ministères de la Santé, de la Jeunesse, des Sports et du Rayonnement culturel, ainsi que des responsables universitaires et des étudiants, cette initiative entend contribuer à une meilleure compréhension des troubles psychiques au Gabon. À travers l’art et le dialogue entre différentes disciplines, l’organisation ambitionne de briser les préjugés et de redonner une place aux personnes confrontées à la souffrance psychologique.

Pour la présidente de l’ONG Mukasa, Bunny Claude Massassa ce projet est né d’un constat établi depuis plusieurs années, celui de personnes qui deviennent progressivement invisibles aux yeux de la société en raison de leur état mental. « Elles perdent une identité sociale parce qu’elles sont dans un état mental affaibli », explique-t-elle. Des femmes confrontées aux violences et à la dépression au sein de leur ménage, des étudiants en perte de repères ou personnes vivant avec des troubles psychiques, autant de réalités que l’association souhaite mettre en lumière. À travers les expressions artistiques et culturelles, SILENCE entend donner à voir ces souffrances souvent dissimulées et favoriser une autre perception de la santé mentale.

L’art comme levier contre la stigmatisation

Le projet s’articule autour de trois axes, dont la conférence « Regards croisés », qui fait dialoguer sciences, médecine, traditions et arts, ainsi qu’une exposition consacrée aux représentations sociales des personnes vivant avec des troubles psychiques. Pour le Dr Mouguiama Rose Marlène, directrice du Programme national de santé mentale, de lutte contre le tabagisme, l’alcoolisme et les drogues, cette approche permet de considérer le patient dans sa globalité. La famille, l’environnement, les croyances et les conditions économiques doivent également être pris en compte afin de favoriser la réinsertion sociale et de lutter contre la stigmatisation.

Le Représentant du ministre chargé de la Culture a, pour sa part, souligné le rôle de l’art dans l’expression de la souffrance et la reconstruction personnelle. Dans cette dynamique, l’exposition SILENCE ouvrira ses portes le 30 octobre prochain au Musée national des Arts et Rites du Gabon. Le but étant de transformer cet espace en un lieu d’écoute, de sensibilisation et d’espérance. Au-delà de la création artistique, l’ONG Mukasa appelle ainsi à une prise de conscience collective sur la nécessité de mieux comprendre les troubles psychiques et d’accompagner les personnes concernées. Une démarche qui rappelle que la santé mentale ne relève pas uniquement du domaine médical, mais constitue également un enjeu social nécessitant l’engagement de tous.