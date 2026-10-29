Gabon : Oligui Nguema exige transparence et retombées locales à VAALCO Energy

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Ce mercredi 28 octobre 2026, le Président de la République, Chef de l’État, Brice Clotaire Oligui Nguema, a accordé une audience stratégique aux dirigeants de la compagnie américaine VAALCO Energy. Implanté depuis plus de deux décennies dans le paysage pétrolier national, l’opérateur est venu faire le bilan de ses opérations et présenter ses ambitions d’extension au Gabon.

Présente depuis plus de 25 ans dans les eaux gabonaises, notamment sur le champ prometteur d’Etame Marin, la société VAALCO Energy entend consolider sa présence sur le long terme. Lors des échanges, les représentants du groupe texan ont réaffirmé leur volonté d’accroître leurs investissements stratégiques tout en intensifiant la montée en compétences des cadres locaux.

Aujourd’hui, près de 90 % de la masse salariale de l’entreprise au Gabon est composée de nationaux. Une dynamique de gabonisation des emplois que la direction souhaite poursuivre pour accompagner la modernisation de ses infrastructures d’extraction.

Exigence institutionnelle et clarification des audits

Tout en prenant acte de ces perspectives de croissance, le Chef de l’État a fermement rappelé la ligne directrice de l’exécutif : le développement économique ne saurait se faire au détriment de la souveraineté nationale. Brice Clotaire Oligui Nguema a ainsi insisté sur l’impérieuse nécessité d’une transparence absolue, de la conformité stricte aux cadres légaux et de l’alignement rigoureux sur les obligations fiscales et contractuelles.

Afin de traduire ces exigences en actes concrétisés, des séances de travail conjointes vont être ouvertes entre les équipes de VAALCO Energy et la Task Force présidentielle chargée du suivi des activités pétrolières. Ces réunions techniques auront pour mission d’examiner en détail les conclusions des récents audits, en ciblant particulièrement le versement des redevances dues et le respect des engagements initiaux envers le Trésor public.

Une coopération responsable au bénéfice des populations

Pour la présidence de la République, cette démarche d’évaluation ne vise pas à rompre les ponts, mais à refonder les relations industrielles sur des bases saines. La poursuite des activités de l’opérateur américain doit s’inscrire dans une logique d’équité contractuelle, garantissant une juste valorisation des ressources naturelles du pays. L’objectif ultime demeure l’obtention de retombées socio-économiques directes et mesurables pour les citoyens gabonais, scellant ainsi l’ère d’un partenariat véritablement gagnant-gagnant.