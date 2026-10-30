Gabon : la Mairie de Libreville amorce le virage du paiement digital avec le dispositif E-Tax

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Réunie ce vendredi 30 octobre 2026 en séance de restitution, la Mairie de Libreville a dressé le bilan du dispositif E-Tax, trois mois après son lancement officiel. Face aux acteurs institutionnels et aux commerçants, l’équipe municipale guidée par Eugène Mba entend désormais accélérer la numérisation de la collecte des taxes de marché et l’intégrer pleinement aux réformes financières nationales.

Face aux représentants des institutions et des collectivités, le maire de la commune de Libreville, Eugène Mba, a tenu à rappeler l’importance stratégique de cette mutation numérique. En effet, l’enjeu dépasse la simple collecte locale mais s’inscrit dans une vision globale de modernisation administrative. « L’objectif de notre réunion s’inscrit effectivement dans la présentation de la digitalisation telle qu’effectuée dans notre administration… Il nous a paru nécessaire […] de voir comment au niveau de la Mairie de Libreville, avec la digitalisation que nous avons déjà entamée, nous pouvons contribuer à l’opérationnalisation du Fonds 4. »,a-t-il déclaré.

Cette démarche vise à harmoniser les dispositifs municipaux existants avec les initiatives de prélèvement à l’échelle nationale, renforçant ainsi la transparence et l’efficacité des finances publiques.

E-Tax : un bilan prometteur mais un déploiement à renforcer

Déployé depuis plus de trois mois dans 15 marchés de la capitale avec l’appui technique de GTI, le service E-Tax enregistre déjà des résultats encourageants en l’occurrence près de 2 000 commerçants sont enrôlés et plus de 4 000 transactions ont été comptabilisées. Toutefois, pour la municipalité, cette première étape n’est qu’un début. Le défi majeur reste la méconnaissance du système ou l’appréhension face aux outils numériques. Pour y répondre, la Mairie déploie quatre voies de règlement adaptées à tous les profils.

Il s’agit entre autres du portail web (libreville.ga), accessible depuis un téléphone ou un ordinateur; l’application mobile dédiée, téléchargeable sur Google Play Store; le Mobile Money, directement disponible à l’Hôtel de Ville et les agents collecteurs itinérants, équipés de terminaux de paiement pour venir à la rencontre des commerçants dépourvus de smartphone. Chaque opération génère un reçu officiel immédiat, garantissant la traçabilité des échanges.

Un partenariat gagnant-gagnant pour la ville et les commerçants

Pour les acteurs économiques des marchés, la fin des reçus papier et des files d’attente s’accompagne de la certitude que leurs contributions alimentent directement les caisses de la municipalité. Côté mairie, la suppression des intermédiaires sécurise les recettes tout en fournissant un registre à jour des commerçants actifs.

Comme l’a résumé l’édile de la capitale : « E-Tax existe et fonctionne. Notre travail, désormais, est que chaque commerçant sache s’en servir ». Les fonds perçus permettront de financer directement la propreté, l’éclairage et l’entretien des infrastructures marchandes de la commune.