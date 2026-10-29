JOJ Dakar 2026 : les athlètes gabonais reçoivent le drapeau national avant leur départ

Ecouter l'article

À quelques jours de l’ouverture des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026, le ministre des Sports, Paul Ulrich Kessany Zategwa, a procédé, mercredi 28 octobre 2026, à la remise officielle du drapeau national aux athlètes gabonais qualifiés pour cette compétition internationale. Organisée au nom du président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, cette cérémonie marque une étape symbolique dans la préparation de la délégation gabonaise, appelée à défendre les couleurs nationales au Sénégal. Au-delà de la participation, les autorités sportives affichent l’ambition de voir les jeunes représentants du Gabon réaliser des performances significatives.

Le Gabon s’apprête à prendre part à l’un des principaux rendez-vous internationaux consacrés au sport de haut niveau chez les jeunes. À l’approche des Jeux olympiques de la jeunesse de Dakar 2026, la remise du drapeau national aux athlètes qualifiés constitue un moment important dans la préparation de la délégation. À cette occasion, le ministre des Sports, Paul Ulrich Kessany Zategwa, a rappelé les attentes des autorités envers les représentants gabonais, invités à aborder la compétition avec détermination. Une ambition qui soulève également la question des moyens consacrés à la préparation et à l’accompagnement des jeunes sportifs.

Une délégation appelée à viser la performance

En remettant le drapeau national aux athlètes, le membre du gouvernement a officiellement placé la délégation gabonaise devant ses responsabilités sportives. Selon la communication du ministère des Sports, l’objectif fixé est de dépasser le stade de la simple participation pour rechercher des résultats susceptibles de valoriser le Gabon sur la scène internationale.

Cette orientation traduit une volonté de faire des Jeux olympiques de la jeunesse une occasion de mesurer le niveau des jeunes athlètes gabonais face à leurs homologues étrangers. Toutefois, les informations communiquées ne précisent ni le nombre de sportifs qualifiés, ni les disciplines dans lesquelles le Gabon sera représenté. Des éléments pourtant essentiels pour apprécier les perspectives de performance et les ambitions de la délégation.

Dakar 2026, un rendez-vous majeur pour la jeunesse sportive africaine

Prévus du 31 octobre au 13 novembre 2026, les Jeux olympiques de la jeunesse de Dakar constituent une première historique pour le continent africain, qui accueille pour la première fois une manifestation olympique. La compétition réunira de jeunes sportifs venus de différents pays autour d’épreuves individuelles et collectives, dans un environnement destiné à favoriser également les échanges culturels et éducatifs.

Pour les athlètes gabonais, cette participation représente une occasion d’acquérir une expérience internationale et de se confronter aux exigences du sport de haut niveau. Elle permettra également d’évaluer les progrès réalisés dans les disciplines concernées et d’identifier les besoins d’accompagnement susceptibles de favoriser leur progression vers les compétitions seniors.

La formation et l’encadrement des jeunes sportifs en question

Au-delà des résultats attendus à Dakar, la participation gabonaise interroge la structuration du sport national. La détection des talents, la qualité de l’encadrement technique, l’accès aux infrastructures et la régularité des compétitions constituent autant de facteurs déterminants pour permettre aux jeunes athlètes de progresser durablement.

L’enjeu pour les autorités sportives sera donc de prolonger cette participation par un suivi des sportifs engagés, indépendamment des performances obtenues. Car si la remise du drapeau national marque symboliquement l’entrée en compétition, c’est la capacité du Gabon à transformer cette expérience internationale en perspectives de développement pour ses jeunes talents qui donnera toute sa portée à Dakar 2026.