Gabon : Tournons La Page outille la société civile pour une gouvernance foncière inclusive

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Le 29 octobre 2026, l’hôtel Hibiscus de Louis a abrité un événement décisif pour l’avenir de la gouvernance foncière au Gabon. À l’initiative de la Coalition Tournons La Page (TLP) Gabon, une cinquantaine d’Organisations de la Société Civile (OSC) se sont réunies dans le cadre d’un atelier intensif de renforcement des capacités dédié au plaidoyer en matière de sécurité foncière. Cette rencontre inédite visait à briser les barrières d’incompréhension qui entourent l’acquisition et la gestion des terres dans le pays.

La question de l’accès à la propriété a longtemps représenté un parcours du combattant pour les citoyens. Lors de cette journée, les échanges directs avec les représentants des organismes de l’État en charge du foncier ont été particulièrement appréciés par la cinquantaine d’OSC présentes. Venus détailler avec pédagogie leurs rôles et missions respectifs, ces acteurs étatiques ont permis de dissiper de nombreuses zones d’ombre.

Face à la clarté des exposés, les structures associatives ont unanimement félicité l’initiative salvatrice de TLP. Elles ont d’ailleurs reconnu, en toute humilité, leur méconnaissance quasi totale des subtilités administratives et juridiques liées aux questions foncières avant d’assister à ces explications techniques.

De l’indignation à la force de proposition citoyenne

Ce séminaire marque un véritable tournant dans la posture de l’engagement associatif gabonais. Comme l’a vigoureusement souligné Blanche Simonny, coordinatrice générale de TLP Gabon lors de son allocution d’ouverture « le rôle de la société civile ne doit plus se limiter à dénoncer, à critiquer sans proposer. » L’ambition affichée est de construire une expertise citoyenne solide et pragmatique. L’oratrice a d’ailleurs rappelé que « cet atelier est une opportunité de nous approprier les bonnes pratiques en matière de plaidoyer sur la sécurité foncière et répondre aux besoins en informations, procédures et compréhension transparente sur la gouvernance du foncier. »

Grâce à cette session, qui a abordé des points cruciaux tels que l’immatriculation, l’expropriation pour utilité publique et la distinction entre le domaine public et privé, les participants sortent transformés. Les associations ont affirmé être désormais pleinement outillées pour accompagner efficacement leurs compatriotes dans l’ensemble des démarches liées au foncier, de la constitution du dossier administratif jusqu’à la sécurisation formelle de leur habitat.

Un engagement soutenu par des partenaires stratégiques

Cette dynamique d’autonomisation ne pourrait toutefois s’épanouir sans un appui structurel de premier plan. L’activité s’inscrit au cœur du projet « Gouvernance Démocratique et Inclusive au Gabon : impulser le dialogue et la participation citoyenne ». Sa réalisation a été rendue possible grâce au soutien financier de l’Union Européenne. En accompagnant le Gabon, l’institution européenne réaffirme sa volonté de voir les citoyens contribuer activement au débat public de façon constructive. Après tout, comme le précise l’article 7 de la Constitution gabonaise rappelé durant l’événement, la société civile demeure incontestablement « une des composantes de l’expression de la démocratie pluraliste et participative. »