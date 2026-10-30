Projet de budget 2027 : la masse salariale de la Défense dépasse 155 milliards de FCFA 

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Le projet de loi de finances (PLF) 2027 prévoit une augmentation de 7,07 milliards de FCFA des dépenses de personnel de la mission Défense. Selon les tableaux budgétaires du texte, cette enveloppe passerait de 148,10 milliards de FCFA dans la loi de finances rectificative 2026 à 155,17 milliards en 2027, soit une progression de 4,8 %. Dans le même temps, le budget global de la Défense reculerait de 307,39 à 272,51 milliards de FCFA, soit une diminution de 34,89 milliards. Ce contraste résulte principalement d’une réduction de 42,08 milliards des investissements, tandis que les dépenses de personnel consacrées à la préparation et à l’emploi des forces augmenteraient de plus de 20 milliards.

Dans un contexte où la maîtrise des finances publiques doit être conciliée avec les impératifs de sécurité et de souveraineté nationale, l’évolution du budget de la Défense révèle des arbitrages significatifs. Pour l’exercice 2027, les dépenses de personnel représenteraient désormais près de 57 % de l’enveloppe totale de la mission, contre 48,2 % en 2026. Cette progression relative traduit un changement dans la structure des crédits, avec une place plus importante accordée aux charges humaines et une réduction substantielle des moyens consacrés aux investissements. Mais derrière l’augmentation globale de la masse salariale, les différents programmes de la Défense enregistreraient des évolutions très contrastées, dont les raisons méritent d’être précisées.

La préparation et l’emploi des forces gagnent 20 milliards de masse salariale

Le programme Préparation et emploi des forces enregistrerait la plus forte augmentation des dépenses de personnel de la mission. Son enveloppe passerait de 64,68 milliards de FCFA en 2026 à 84,75 milliards en 2027, soit une progression de 20,07 milliards, correspondant à 31 %. Ce programme concentrerait ainsi près de 54,6 % de l’ensemble des dépenses de personnel de la Défense. Son budget global augmenterait parallèlement de 67,56 à 88,22 milliards de FCFA, soit 20,65 milliards supplémentaires.

Cette évolution constitue le principal facteur de progression de la masse salariale militaire. Toutefois, elle ne permet pas d’établir si les crédits supplémentaires correspondent à des recrutements, à des régularisations de situations administratives, à des avancements ou à des changements dans l’imputation des rémunérations. Les tableaux budgétaires ne présentent pas de ventilation détaillée entre soldes, primes, indemnités et autres charges de personnel. Une clarification serait donc nécessaire pour comprendre les raisons d’une augmentation aussi importante sur un seul programme.

La Garde républicaine perd 1,76 milliard de crédits de personnel

À l’inverse, le programme Garde républicaine enregistrerait une diminution de ses dépenses de personnel. Celles-ci passeraient de 46,22 milliards de FCFA en 2026 à 44,45 milliards en 2027, soit une réduction de 1,76 milliard, correspondant à 3,8 %. Le budget global du programme diminuerait également de 83,46 à 66,16 milliards de FCFA, soit une contraction de 17,30 milliards. Cette baisse serait principalement liée à la réduction des investissements, ramenés de 33,59 à 20,23 milliards.

Le programme Équipement des forces connaîtrait une évolution encore plus marquée de ses dépenses de personnel, qui passeraient de 12,71 à 5,33 milliards de FCFA, soit une diminution de 7,37 milliards. Ses investissements reculeraient parallèlement de 105,02 à 76,30 milliards, représentant 28,72 milliards de moins. Ces réductions peuvent traduire des arbitrages entre programmes ou des changements de classification budgétaire, mais les documents examinés ne permettent pas d’en établir les causes. Elles ne sauraient donc être assimilées automatiquement à des suppressions de postes ou à une réduction des rémunérations individuelles.

Le programme Vie du soldat bénéficie de 2,27 milliards supplémentaires

Le programme Vie du soldat bénéficierait, pour sa part, d’une augmentation de 2,27 milliards de FCFA de ses dépenses de personnel. L’enveloppe passerait de 15,32 milliards en 2026 à 17,59 milliards en 2027, soit une progression de 14,8 %. Son budget global atteindrait 29,81 milliards de FCFA, contre 26 milliards l’année précédente. Les crédits de biens et services progresseraient également de 857,50 millions, tandis que les transferts augmenteraient de 684,80 millions.

Cette évolution pourrait concerner différents besoins liés aux conditions de vie et à l’accompagnement des personnels militaires, mais la nomenclature budgétaire ne permet pas d’identifier précisément les dépenses financées. À l’inverse, le programme Pilotage et soutien à la politique de défense nationale enregistrerait une réduction de 6,14 milliards de FCFA de ses dépenses de personnel, ramenées de 9,18 à 3,04 milliards. Cette baisse de près de 67 % renforce la nécessité d’examiner d’éventuels transferts de charges entre les programmes, particulièrement vers celui consacré à la préparation et à l’emploi des forces.

Les investissements diminuent de plus de 42 milliards de FCFA

À l’échelle de la mission Défense, les dépenses d’investissement passeraient de 138,61 milliards de FCFA en 2026 à 96,53 milliards en 2027, soit une réduction de 42,08 milliards, correspondant à 30,4 %. Les dépenses de biens et services diminueraient également de 664,60 millions, pour s’établir à 13,09 milliards. En revanche, les transferts progresseraient de 795,92 millions, atteignant 7,73 milliards. La hausse de 7,07 milliards des dépenses de personnel ne suffirait donc pas à compenser la diminution des investissements.

Cette redistribution modifierait sensiblement la structure du budget de la Défense. Les investissements représenteraient 35,4 % des crédits de la mission en 2027, contre 45,1 % en 2026. Toutefois, une baisse des autorisations budgétaires ne signifie pas nécessairement l’abandon de programmes d’équipement : elle peut notamment résulter de calendriers de financement différents ou de l’achèvement de certaines opérations. Les tableaux disponibles ne permettent pas d’identifier les projets concernés ni de déterminer les conséquences de cette réduction sur la modernisation des équipements militaires.

Une hausse salariale qui appelle des explications sur les effectifs

La principale interrogation porte désormais sur les mouvements importants observés entre les programmes. Comment expliquer une augmentation de 20,07 milliards de FCFA des dépenses de personnel consacrées à la préparation et à l’emploi des forces, alors que les crédits correspondants diminueraient de 7,37 milliards pour l’équipement des forces et de 6,14 milliards pour le pilotage de la politique de défense ? Ces variations pourraient résulter d’une réorganisation des imputations budgétaires, mais cette hypothèse nécessite une confirmation officielle.

Pour apprécier les arbitrages du PLF 2027, il faudrait notamment disposer d’une évolution comparée des effectifs militaires et civils, des charges liées aux soldes, des régimes indemnitaires et des éventuelles régularisations administratives. Une présentation détaillée des investissements maintenus ou reportés permettrait également de mesurer les conséquences des réductions annoncées. Car derrière les 155,17 milliards de FCFA consacrés au personnel de la Défense, le principal enjeu budgétaire demeure de comprendre comment l’État entend financer ses ressources humaines tout en réduisant de plus de 42 milliards les crédits destinés aux investissements militaires.