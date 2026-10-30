PMUG : 50 millions de FCFA à portée de main ce mardi 3 novembre 2026

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Le Pari Mutuel Urbain Gabonais (PMUG) frappe un grand coup en ce début de mois. Ce mardi 3 novembre 2026, l’opérateur historique met en jeu une méga cagnotte exceptionnelle de 50 millions de FCFA dans sa formule phare, le WIN 5. Un rendez-vous hippique qui promet de faire vibrer les passionnés et de transformer le quotidien des plus chanceux.

Décrocher la somme vertigineuse de 50 millions de FCFA n’a jamais paru aussi accessible. Pour prétendre à ce jackpot d’exception, le principe demeure simple, il suffit d’identifier les cinq premiers chevaux franchissant la ligne d’arrivée, rigoureusement dans l’ordre exact.

L’accessibilité reste le mot d’ordre de cette opération d’envergure. Avec une mise minimale fixée à seulement 500 FCFA, le PMUG donne la possibilité à chaque parieur, connaisseur chevronné ou joueur occasionnel, de tenter sa chance et d’embrasser l’opportunité de changer de vie. La masse locale promet des gains à la hauteur de l’événement pour cette formule plébiscitée.

Course contre la montre : anticiper pour valider ses paris

Face à l’engouement suscité par ce montant exceptionnel, l’organisation appelle l’ensemble des parieurs à la plus grande vigilance concernant les horaires. L’enregistrement des tickets pour la course événementielle s’arrêtera impérativement à 13h50 précises.

Afin d’éviter les files d’attente de dernière minute et l’affluence des grands jours, le PMUG conseille vivement à sa clientèle de se rendre très tôt dans les points de vente répartis sur le territoire national. Valider ses combinaisons à l’avance constitue la meilleure garantie pour ne pas rater ce rendez-vous historique.

Un événement à ne manquer sous aucun prétexte

« Ne vous le faites pas raconter » : le slogan résonne comme un appel à l’action pour tous les amateurs de sensations fortes. Une telle opportunité ne se présentant pas tous les jours, la journée du mardi 3 novembre s’annonce d’ores et déjà comme l’un des temps forts de l’année hippique au Gabon.

D’ailleurs, pour accompagner les usagers, affiner leurs analyses ou obtenir des renseignements complémentaires sur les modalités de jeu, le service client du PMUG reste joignable au +241 11 79 02 00. Il ne reste plus qu’à étudier les partants, effectuer ses choix et valider son ticket avant l’heure fatidique.