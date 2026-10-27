Sommet Russie–Afrique : Hermann Immongault à Moscou pour défendre les intérêts stratégiques du Gabon

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La capitale russe, Moscou, accueille les 28 et 29 octobre 2026 le troisième Sommet Russie–Afrique, consacré au renforcement des relations politiques, économiques et stratégiques entre la Fédération de Russie et les États africains. Le Gabon y sera représenté par le Vice-président du gouvernement, Hermann Immongault, mandaté par le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, pour porter les priorités nationales et explorer de nouvelles perspectives de coopération.

Ce rendez-vous diplomatique de haut niveau intervient dans un contexte de diversification des partenariats internationaux des pays africains. Pour le Gabon, il constitue une occasion de promouvoir ses ambitions de transformation économique et d’identifier des opportunités d’investissement susceptibles d’accompagner la mise en œuvre du Plan national de croissance et de développement (PNCD) 2026-2030.

Une coopération élargie aux secteurs stratégiques

Les travaux du sommet porteront notamment sur les questions de sécurité, de commerce, d’investissement, d’énergie, d’agriculture et de développement technologique. Les discussions devraient également aborder les domaines scientifique, culturel et humanitaire, dans la perspective d’un approfondissement des relations russo-africaines.

L’un des principaux résultats attendus est l’adoption d’un plan d’action conjoint pour la période 2027-2029, destiné à définir les orientations de cette coopération. De nouveaux accords pourraient également être conclus dans plusieurs secteurs économiques prioritaires.

Le PNCD au cœur des priorités gabonaises

À la tête de la délégation gabonaise, Hermann Immongault aura pour mission de présenter les opportunités de partenariat offertes par le Gabon, particulièrement dans l’agriculture, l’industrie, les ressources naturelles, les infrastructures, les transports et les nouvelles technologies.

Cette démarche s’inscrit dans la volonté des autorités de mobiliser des investissements et des expertises internationales au service de la diversification économique. L’enjeu sera notamment d’identifier des projets compatibles avec les objectifs du PNCD et susceptibles de générer des retombées économiques durables.

Des échanges diplomatiques attendus au plus haut niveau

Le programme du sommet prévoit également des rencontres bilatérales entre le président russe, Vladimir Poutine, et les chefs des délégations africaines. Ces échanges devraient permettre d’examiner les perspectives de coopération propres à chaque pays.

Pour le Gabon, au-delà de sa participation aux discussions multilatérales, l’enjeu résidera dans la capacité à traduire les engagements diplomatiques en partenariats opérationnels, notamment en matière d’investissement, de transfert de compétences et de développement industriel.