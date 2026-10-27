Gab’Oil : Yves-Fernand Manfoumbi annonce un audit de 60 jours pour préparer le redressement de l’entreprise

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Nommé le 18 septembre 2026 à la présidence du Conseil d’administration de Gab’Oil S.A., Yves-Fernand Manfoumbi a officiellement pris ses fonctions le 26 octobre, à l’occasion d’une cérémonie de passation des charges. Succédant à Ruffin Martial Moussavou, le nouveau président du Conseil d’administration (PCA) entend engager une évaluation approfondie de 60 jours portant notamment sur la situation financière, la rentabilité et la gouvernance de l’entreprise publique. Objectif : élaborer un plan de redressement chiffré et réduire sa dépendance aux interventions financières de l’État.

La Société nationale de commercialisation des produits pétroliers (Gab’Oil S.A.) amorce une nouvelle étape de sa restructuration. Selon les informations rapportées par GabonReview, la prise de fonctions d’Yves-Fernand Manfoumbi intervient dans un contexte où l’entreprise doit consolider ses acquis tout en répondant à des difficultés financières et opérationnelles persistantes. Si son prédécesseur revendique plusieurs avancées en matière de gouvernance, le nouveau PCA souhaite désormais disposer d’une évaluation précise de la situation de la société avant de définir les prochaines orientations stratégiques.

Un diagnostic de 60 jours pour mesurer les difficultés

Le nouveau président du Conseil d’administration entend soumettre à cette instance une revue complète des activités de Gab’Oil. « Je proposerai au Conseil d’administration de lancer une revue à 360 degrés de Gab’Oil sur une période de 60 jours. C’est un exercice de bonne gouvernance que toute nouvelle mandature se doit de conduire », a déclaré Yves-Fernand Manfoumbi, cité par GabonReview. Cette démarche devrait notamment porter sur l’endettement, les stocks, la trésorerie et la rentabilité des différentes activités.

À l’issue de cette période, un Conseil d’administration consacré au redressement devrait examiner les conclusions du diagnostic et définir une feuille de route assortie d’objectifs mesurables. La méthode annoncée repose sur quatre étapes : « diagnostiquer, décider, exécuter et rendre compte ». Au-delà de l’identification des difficultés, l’enjeu sera de déterminer les investissements nécessaires, les activités rentables et les mesures susceptibles d’améliorer durablement l’équilibre financier de la société.

Des avancées revendiquées, mais une situation encore fragile

Avant son départ, Ruffin Martial Moussavou a dressé le bilan de ses 22 mois à la tête du Conseil d’administration. Parmi les réalisations mises en avant figurent la régularisation des réunions du Conseil, la certification des états financiers des exercices 2021 à 2023 et l’organisation de la première assemblée générale. L’intégration de la Gabon Oil Company (GOC) au capital de Gab’Oil constitue également une évolution importante dans la structuration du secteur pétrolier national.

Le PCA sortant a par ailleurs évoqué le développement du réseau de stations-service, avec plusieurs infrastructures inaugurées ou en cours de réalisation. Toutefois, des difficultés subsistent dans les activités liées au gaz et aux lubrifiants, ainsi que dans la consolidation de la situation sociale et financière de l’entreprise. « J’ai fait ma part. Aujourd’hui, une nouvelle page s’ouvre pour Gab’Oil avec l’entrée d’un nouveau PCA », a-t-il déclaré, appelant à préserver la distinction entre les missions stratégiques du Conseil d’administration et les responsabilités opérationnelles de la Direction générale.

Réduire la dépendance financière de Gab’Oil envers l’État

Pour Yves-Fernand Manfoumbi, l’ambition affichée consiste à faire évoluer Gab’Oil d’un distributeur de produits pétroliers vers une plateforme intégrée, capable de développer ses activités et de mieux maîtriser sa chaîne de valeur. Cette orientation pose notamment la question de la capacité de l’entreprise à financer son développement par ses propres performances, plutôt que de dépendre régulièrement des mécanismes de soutien public.

Présidant la cérémonie de passation des charges, la secrétaire générale du ministère du Pétrole et du Gaz, Juliette Corine Skitt épouse Lekouna, a insisté sur la nécessité d’améliorer le contrôle interne, la gestion des ressources et la culture du résultat. Elle a également rappelé l’importance d’une collaboration entre le Conseil d’administration et la Direction générale, conduite par Éric Alain Sounda. Pour Gab’Oil, les 60 prochains jours devront ainsi permettre de passer des intentions stratégiques à un diagnostic documenté, première condition d’un redressement dont les résultats devront pouvoir être évalués.