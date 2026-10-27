Passport Reports : 29 pays accessibles sans visa pour les Gabonais

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Le passeport gabonais affirme sa suprématie au sein de la zone de la Communauté économique et monétaire d’Afrique centrale (CEMAC). Selon le dernier rapport publié le 18 octobre 2026 par la plateforme d’analyse Passport Reports, le Gabon trône en tête des six pays utilisateurs du franc CFA dans la région. Il devance ainsi la Guinée équatoriale, le Tchad, la République centrafricaine, le Congo-Brazzaville et le Cameroun. À l’échelle globale, le document de voyage gabonais se hisse au 132ᵉ rang mondial.

Cette position dominante repose sur un score de mobilité établi à 55 points, offrant aux citoyens gabonais un accès simplifié à 27,8 % des 198 destinations internationales recensées. Concrètement, les voyageurs bénéficient d’une dispense totale de visa dans 29 pays, notamment l’Afrique du Sud; le Bangladesh; la Barbade; le Bénin; le Cameroun; le Congo-Brazzaville; Dominique; la Gambie; la Guinée équatoriale; Haïti; le Kenya; Kiribati; la Malaisie; le Maroc; Maurice; la Micronésie; Panama; les Philippines; Hong Kong; le Rwanda; la République centrafricaine; Saint-Vincent-et-les Grenadines; Sao Tomé-et-Principe; Singapour; le Suriname; le Tchad; le Togo; la Tunisie et l’Équateur.

Par ailleurs, 22 destinations accordent un visa à l’arrivée comme Madagascar et la Namibie, tandis que 4 autres exigent une simple autorisation électronique de voyage, à l’instar des Seychelles et de la Côte d’Ivoire. Les 143 autres territoires de la planète imposent en revanche un visa préalable strict.

Un rayonnement continental et thématique remarquable

Au-delà de son leadership dans la zone franc CFA, le Gabon fait bonne figure à l’échelle du continent africain. Le pays se classe au 24ᵉ rang sur 54 nations africaines et occupe la même position au sein des États membres de l’Union africaine. Les performances thématiques révèlent également de beaux résultats : la diplomatie gabonaise permet au passeport de se placer 11ᵉ parmi les 29 pays ayant le français pour langue officielle, et 4ᵉ sur les 11 membres de l’OPEP.

Réciprocité régionale et perspectives d’avenir

S’agissant des conditions d’entrée sur le territoire national, le Gabon figure à la 135ᵉ place des pays les plus accueillants. Neuf nationalités y sont dispensées de visa, concrétisant notamment le principe de réciprocité avec le Cameroun et le Congo-Brazzaville pour des séjours allant jusqu’à 90 jours. Pour les autres ressortissants, une procédure d’e-Visa reste obligatoire avant l’embarquement vers l’aéroport international Léon-Mba de Libreville.

L’étude propose enfin une projection prospective captivante : si l’espace Schengen (29 pays) accordait une exemption de visa aux ressortissants gabonais, le score de mobilité du pays grimperait instantanément de 55 à 84 points. Dans une telle hypothèse, le Gabon effectuerait un bond spectaculaire de 44 places pour atteindre le 88ᵉ rang mondial. Une démonstration claire de la rigueur méthodologique appliquée par Passport Reports pour évaluer la puissance des titres de voyage à travers le globe.