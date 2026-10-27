PDG : Blaise Louembé renvoie le différend avec Ali Bongo au congrès de novembre

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Au lendemain de la sortie médiatique d’Ali Bongo Ondimba, qui revendique toujours la présidence du Parti démocratique gabonais (PDG), Blaise Louembé, actuel dirigeant du parti, a choisi de s’en remettre au prochain congrès, annoncé du 27 au 29 novembre 2026. Une position qui place les militants face à une question majeure : qui détient désormais la légitimité pour conduire la refondation de l’ancien parti au pouvoir ?

La crise de leadership qui traverse le Parti démocratique gabonais connaît un nouveau développement. Alors qu’Ali Bongo Ondimba conteste les conditions dans lesquelles la direction du parti a été réorganisée après le coup d’État du 30 août 2023, Blaise Louembé privilégie une réponse institutionnelle. Selon des propos rapportés par la presse, l’actuel président du PDG estime que la question de la direction doit être tranchée par les instances partisanes, dans un contexte où les divergences portent autant sur le respect des statuts que sur l’orientation politique du parti.

Blaise Louembé privilégie l’arbitrage du congrès

Plutôt que d’engager une confrontation publique avec l’ancien chef de l’État, Blaise Louembé entend soumettre le différend à l’instance supérieure de délibération du PDG. « Je m’en remets au congrès du parti prévu les 27, 28 et 29 novembre prochain », a-t-il déclaré, selon les propos relayés par la presse. Cette échéance pourrait ainsi devenir déterminante pour clarifier la gouvernance du parti.

Cette position intervient après les déclarations d’Ali Bongo Ondimba, qui affirme n’avoir jamais démissionné de la présidence du PDG. L’ancien président de la République conteste notamment les changements intervenus dans l’organisation du parti depuis mars 2024 et réclame la tenue d’un congrès inclusif. Deux lectures de la légitimité partisane se trouvent désormais confrontées : celle de la direction actuellement en fonction et celle de l’ancien chef de l’État, qui invoque la continuité de son mandat statutaire.

Un congrès sous le signe des divergences

Au-delà des personnes, les assises annoncées pour novembre devraient poser la question du fonctionnement interne du PDG. La participation des différentes sensibilités, les modalités de désignation des dirigeants et la conformité des décisions aux statuts seront autant de sujets susceptibles d’alimenter les discussions. L’enjeu sera notamment de déterminer si le congrès peut constituer un cadre accepté par l’ensemble des protagonistes.

La présence éventuelle d’Ali Bongo Ondimba et de ses soutiens reste également une inconnue. L’ancien président ayant lui-même appelé à une réorganisation inclusive, les conditions de leur participation pourraient peser sur la reconnaissance des décisions issues des travaux. À ce stade, aucune confirmation de sa présence à Libreville n’est établie par les éléments disponibles.

La refondation du PDG à l’épreuve de son unité

Depuis sa perte du pouvoir le 30 août 2023, le PDG tente de redéfinir sa place sur l’échiquier politique national. Ali Bongo Ondimba souhaite voir la formation assumer pleinement un statut de parti d’opposition, tandis que la direction actuelle conduit son propre processus de repositionnement. La confrontation entre ces orientations pourrait donc dépasser le seul choix d’un président.

En renvoyant le débat au congrès, Blaise Louembé privilégie une issue interne plutôt qu’un affrontement immédiat. Reste à savoir si les différentes parties reconnaîtront les règles de participation et les décisions de cette rencontre. Car, au-delà du nom de celui qui dirigera le PDG, c’est la capacité de l’ancien parti au pouvoir à se réorganiser sans rupture durable qui sera mise à l’épreuve.