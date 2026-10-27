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Gabon : MN-Industries et Jean-Claude Mpaka s’associent pour une production audiovisuelle

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Jean Claude Mpaka lors de sa signature avec MN Industries © D.R.
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L’entreprise gabonaise MN-Industries, dirigée par Machel Nguema, et l’acteur-réalisateur Jean-Claude Mpaka ont signé, le lundi 26 octobre 2026 à Libreville, un contrat portant sur la réalisation d’une production audiovisuelle. Conclu au siège de la société, dans la zone industrielle d’Oloumi, ce partenariat associe une entreprise principalement active dans le BTP et le transport minier à une figure du cinéma gabonais. Si le contenu du projet demeure confidentiel, ses initiateurs annoncent une œuvre inspirée d’une réalité vécue par de nombreuses familles gabonaises.

Le secteur audiovisuel gabonais pourrait prochainement accueillir une nouvelle production portée par une collaboration entre le monde de l’entreprise et celui de la création artistique. MN-Industries, groupe de PME fondé en 2014 par Machel Nguema, a officialisé son engagement aux côtés de Jean-Claude Mpaka, acteur et réalisateur reconnu pour sa contribution au développement du cinéma national. Cette initiative intervient quelques semaines après la distinction reçue par le comédien au Maroc, en septembre dernier, en reconnaissance de l’ensemble de sa carrière. Pour l’heure, les deux partenaires entretiennent le mystère sur la nature exacte de leur collaboration.

Jean-Claude Mpaka au cœur d’un projet encore confidentiel

Formé à Dakar puis à Paris, Jean-Claude Mpaka compte parmi les figures historiques du cinéma gabonais. Il s’est notamment illustré dans L’Auberge du salut, considéré comme le premier feuilleton télévisé gabonais, ainsi que dans le film Les Couilles de l’éléphant. Surnommé le dernier des Mohicans, il a été honoré en septembre 2026 lors du Festival international du cinéma de montagne d’Ouzoud, au Maroc, pour l’ensemble de son parcours artistique.

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Le nouveau projet devrait également mobiliser de jeunes auteurs gabonais, placés sous son encadrement. Une dimension qui pourrait favoriser la transmission de son expérience à une nouvelle génération de créateurs. Toutefois, ni le titre de la production, ni son format, ni son scénario n’ont été dévoilés. Seule indication communiquée : l’œuvre abordera une réalité à laquelle de nombreuses familles gabonaises sont confrontées. Interrogé sur cette collaboration, Jean-Claude Mpaka s’est limité à une déclaration : « L’histoire s’écrit maintenant. »

Machel Nguema veut accompagner la création audiovisuelle

À l’origine de cette initiative figure Machel Nguema, fondateur et président-directeur général de MN-Industries. Créée en 2014, l’entreprise a progressivement développé ses activités dans plusieurs secteurs, notamment le bâtiment et les travaux publics, le transport minier, le courtage en assurance et les médias. Son engagement dans une production audiovisuelle témoigne d’une volonté de diversifier ses interventions au-delà de ses métiers historiques.

« Nous ne sommes pas un grand groupe. Nous sommes une entreprise gabonaise qui grandit avec ses moyens. Mais on n’a pas besoin d’attendre d’être grand pour être utile à son pays », a expliqué Machel Nguema. À travers cette collaboration, l’entrepreneur entend contribuer à une initiative culturelle portée par des talents nationaux. Les modalités financières du partenariat, le budget de production et les conditions de diffusion n’ont cependant pas été rendus publics.

Un partenariat qui pose la question du financement du cinéma gabonais

Cette collaboration met en lumière la place que peuvent occuper les entreprises privées dans le financement de la création audiovisuelle au Gabon. Dans un secteur où la réalisation d’œuvres nécessite des ressources techniques, humaines et financières importantes, les partenariats entre producteurs, artistes et opérateurs économiques constituent une piste de développement. Leur efficacité dépend toutefois de la continuité des investissements, de la qualité des productions et de leur accès aux circuits de diffusion.

Pour MN-Industries et Jean-Claude Mpaka, les prochaines étapes permettront de mieux apprécier la portée de cet engagement. Les premières images sont annoncées dans les mois à venir, sans calendrier de sortie précis. Au-delà du secret entretenu autour du scénario, cette initiative sera surtout attendue sur sa capacité à produire une œuvre aboutie, à valoriser les compétences locales et à offrir de nouvelles perspectives aux jeunes professionnels de l’audiovisuel gabonais.

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Lyonnel Mbeng Essone

Rédacteur en chef adjoint, je suis diplômé en droit privé. J'ai longtemps fourbi mes armes dans les cabinets juridiques avant de me lancer dans le web journalisme. Bien que polyvalent, je me suis spécialisé sur les questions sociétés, justice, faits-divers et bien sûr actualités sportives.

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