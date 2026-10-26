PLF 2027 : le budget de l’Économie numérique amputé de 16,5 milliards de FCFA en 2027

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Alors que le gouvernement gabonais affiche sa volonté d’accélérer la digitalisation de l’administration publique, de renforcer la souveraineté numérique et d’améliorer la connectivité nationale, les moyens budgétaires consacrés à ces ambitions devraient connaître une réduction significative en 2027. Selon les chiffres présentés le samedi 24 octobre 2026 devant l’Assemblée nationale par le ministre de l’Économie numérique, de la Digitalisation, de l’Innovation et des Nouvelles Technologies, Mark Alexandre Doumba, l’enveloppe de son département passerait de 53,71 milliards de FCFA en 2026 à 37,21 milliards en 2027. Soit une diminution de 16,5 milliards de FCFA, équivalant à 30,71 %, qui interroge sur les capacités de financement de la transformation numérique du Gabon.

Comment accélérer la transformation numérique de l’État avec un budget réduit de près d’un tiers ? Cette interrogation s’impose à la lecture des prévisions budgétaires présentées par Mark Alexandre Doumba devant les députés, dans le cadre de l’examen du projet de loi de finances initiale pour l’exercice 2027. Alors que la modernisation des services publics, l’amélioration de l’accès à Internet et le développement de l’économie numérique figurent parmi les priorités gouvernementales, la contraction des ressources annoncée pourrait imposer des arbitrages dans la mise en œuvre des projets.

Une réduction budgétaire de plus de 30 %

Selon les données communiquées par la presse de l’Assemblée nationale, le budget prévisionnel du ministère de l’Économie numérique s’établit à 37 214 804 386 FCFA pour 2027, contre 53 711 081 266 FCFA en 2026. La différence représente précisément 16 496 276 880 FCFA, soit une diminution de 30,71 %. Cette évolution constitue une contraction importante des moyens financiers présentés pour ce département ministériel.

L’enveloppe annoncée est répartie entre deux programmes : Économie numérique et Pilotage et soutien à la politique des nouvelles technologies de l’information et de la communication. Toutefois, les éléments rendus publics ne précisent pas les montants respectivement affectés à ces programmes. Il demeure donc difficile de déterminer si la réduction portera principalement sur les investissements technologiques, les dépenses de fonctionnement ou les dispositifs d’accompagnement de l’innovation.

Des ambitions numériques confrontées aux contraintes financières

Lors de son audition, Mark Alexandre Doumba a rappelé les orientations stratégiques de son département, notamment l’amélioration de la connectivité nationale, le renforcement de la souveraineté numérique et la modernisation de l’administration publique. « Cette politique contribue à l’amélioration de la connectivité nationale, au renforcement de la souveraineté numérique, à la modernisation de l’administration publique et au développement de nouveaux secteurs d’activités, créateurs de valeur et d’emploi », a expliqué le ministre.

Ces ambitions supposent pourtant des investissements dans les infrastructures numériques, les systèmes d’information et les compétences technologiques. La réduction de l’enveloppe budgétaire ne signifie pas nécessairement l’abandon des projets engagés, mais elle pose la question de leur financement et de leur calendrier d’exécution. En l’absence de précisions sur les économies envisagées ou les financements complémentaires mobilisables, les conséquences concrètes de cet ajustement restent difficiles à apprécier.

Quels arbitrages pour la transformation numérique du Gabon ?

Au-delà des montants annoncés, l’enjeu réside dans la capacité du gouvernement à hiérarchiser ses priorités. L’amélioration de la connectivité, particulièrement dans les territoires insuffisamment desservis, la dématérialisation des procédures administratives et la sécurisation des données publiques constituent autant de chantiers susceptibles de nécessiter des ressources financières importantes. Leur réalisation dépendra également de la qualité de la programmation et de l’exécution budgétaires.

À ce stade, les informations issues de l’audition parlementaire ne permettent pas d’identifier les projets qui seront maintenus, reportés ou redimensionnés en 2027. Pour les députés, l’examen du projet de loi de finances devra donc permettre de clarifier ces arbitrages. Car au-delà des ambitions affichées, la transformation numérique du Gabon se mesurera à la capacité de l’État à traduire ses orientations stratégiques en services effectivement accessibles aux citoyens et aux entreprises.