Projet de budget 2027 : la masse salariale de la Santé recule de 2,27 milliards de FCFA 

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Le projet de loi de finances (PLF) 2027 prévoit une diminution de 2,27 milliards de FCFA des dépenses de personnel de la mission Santé. Selon les tableaux budgétaires, cette enveloppe passerait de 82,95 milliards de FCFA dans la loi de finances rectificative 2026 à 80,69 milliards en 2027, soit une baisse de 2,7 %. Paradoxalement, le budget global de la Santé progresserait de 40,75 milliards pour atteindre 228,80 milliards de FCFA. Cette évolution s’explique principalement par une augmentation de 42,75 milliards des investissements, tandis que les dépenses de personnel consacrées à l’offre et à l’accès aux soins diminueraient de 7,50 milliards. Des arbitrages qui interrogent sur les moyens humains destinés aux établissements sanitaires gabonais.

Alors que le système de santé gabonais reste confronté à des besoins importants en personnels soignants, en équipements et en infrastructures hospitalières, la répartition des crédits du PLF 2027 mérite une attention particulière. L’augmentation globale du budget de la Santé pourrait laisser entrevoir un renforcement des moyens du secteur. Pourtant, l’examen détaillé des dépenses révèle une contraction de la masse salariale, accompagnée de mouvements importants entre les programmes. Cette évolution pose notamment la question de l’adéquation entre les investissements prévus et les ressources humaines nécessaires pour assurer le fonctionnement des structures sanitaires. Car construire, réhabiliter ou équiper des établissements ne suffit pas à garantir l’accès aux soins si les effectifs médicaux et paramédicaux ne suivent pas.

L’offre et l’accès aux soins perdent 7,50 milliards de masse salariale

Le programme Offre et accès aux soins enregistrerait la plus forte diminution des dépenses de personnel. Son enveloppe passerait de 65,82 milliards de FCFA en 2026 à 58,31 milliards en 2027, soit une réduction de 7,50 milliards, correspondant à 11,4 %. Ce programme concentrerait néanmoins près de 72,3 % de la masse salariale totale de la mission Santé. Cette baisse intervient alors que son budget global progresserait de 32,62 milliards, pour atteindre 188,96 milliards de FCFA.

Ce contraste s’explique principalement par une augmentation de 39,92 milliards des investissements du programme, qui passeraient de 57,64 à 97,55 milliards de FCFA. Les dépenses de transfert progresseraient également de 2,08 milliards, tandis que les biens et services diminueraient de 1,88 milliard. Toutefois, la réduction des dépenses de personnel ne permet pas de conclure à une diminution des effectifs soignants. Elle pourrait résulter de changements d’imputation budgétaire, de transferts de charges ou d’autres ajustements administratifs. Les tableaux disponibles ne permettent pas d’en déterminer les causes.

La prévention sanitaire gagne 7,57 milliards de crédits de personnel

À l’inverse, le programme Prévention et sécurité sanitaire bénéficierait d’une augmentation particulièrement importante de ses dépenses de personnel. Celles-ci passeraient de 7,51 milliards de FCFA en 2026 à 15,08 milliards en 2027, soit une progression de 7,57 milliards, correspondant à plus de 100 %. Son budget global augmenterait également de 9,89 milliards pour atteindre 26,47 milliards de FCFA. Les investissements progresseraient parallèlement de 2,25 milliards, tandis que les transferts gagneraient 625,83 millions.

Cette évolution traduit un renforcement significatif des crédits inscrits à la prévention sanitaire. Mais elle ne permet pas d’établir si les ressources supplémentaires financeront des recrutements, des régularisations administratives ou une réaffectation de personnels précédemment pris en charge dans d’autres programmes. Le rapprochement entre la hausse de 7,57 milliards de la prévention et la baisse de 7,50 milliards de l’offre de soins mérite particulièrement d’être examiné. Il pourrait suggérer un mouvement de charges entre programmes, sans que cette hypothèse puisse être confirmée à partir des seules données budgétaires.

La lutte contre le sida perd 1,94 milliard de masse salariale

Le programme Lutte contre le sida enregistrerait également une réduction importante de ses dépenses de personnel. Son enveloppe passerait de 2,07 milliards de FCFA en 2026 à 125,80 millions en 2027, soit une diminution de 1,94 milliard, correspondant à près de 93,9 %. Le budget global du programme reculerait de 7,07 à 5,47 milliards de FCFA. Cette contraction serait toutefois partiellement compensée par une augmentation de 350 millions des investissements, tandis que les dépenses de biens et services resteraient inchangées à 4,33 milliards.

Une diminution d’une telle ampleur appelle des explications sur les modalités de prise en charge des personnels intervenant dans la lutte contre le VIH/sida. Elle ne signifie pas nécessairement que les effectifs ou les activités du programme seraient réduits dans les mêmes proportions. Des changements de classification ou de rattachement administratif pourraient notamment modifier la présentation des dépenses. En l’absence de données détaillées, il reste impossible de déterminer si les crédits auparavant affectés au personnel ont été transférés vers d’autres programmes ou si des charges ont effectivement disparu.

Les investissements absorbent l’essentiel des ressources supplémentaires

À l’échelle de la mission Santé, les investissements passeraient de 59,40 milliards de FCFA en 2026 à 102,15 milliards en 2027, soit une augmentation de 42,75 milliards, correspondant à près de 72 %. Ils représenteraient désormais 44,6 % du budget total, contre 31,6 % en 2026. Cette progression constituerait le principal facteur de croissance des crédits du secteur. Les transferts augmenteraient également de 2,71 milliards, pour atteindre 32,62 milliards.

En revanche, les dépenses de biens et services diminueraient de 2,43 milliards, passant de 15,79 à 13,35 milliards de FCFA. Le programme Pilotage et soutien à la politique sanitaire enregistrerait pour sa part une réduction de 392 millions de ses dépenses de personnel, ramenées à 7,16 milliards. Au total, la masse salariale représenterait 35,3 % du budget de la Santé en 2027, contre 44,1 % en 2026. Cette évolution traduit une redistribution importante des ressources au profit des investissements, sans permettre de mesurer directement ses conséquences sur les effectifs médicaux.

Des infrastructures à accompagner de moyens humains suffisants

L’augmentation de 40,75 milliards de FCFA du budget de la Santé constitue un effort financier notable. Mais son efficacité dépendra notamment de la nature des projets financés, de leur état d’avancement et de leur articulation avec les besoins en personnel. Les tableaux budgétaires ne précisent pas les établissements bénéficiaires des investissements supplémentaires, ni les effectifs prévus pour assurer le fonctionnement des équipements et infrastructures concernés. Une programmation détaillée serait nécessaire pour apprécier la cohérence entre les dépenses d’investissement et les ressources humaines.

La principale interrogation porte désormais sur les mouvements de crédits observés entre les programmes. Comment expliquer une réduction de 7,50 milliards de FCFA des dépenses de personnel consacrées à l’offre de soins, simultanément à une augmentation de 7,57 milliards pour la prévention sanitaire ? Pourquoi la lutte contre le sida perdrait-elle près de 94 % de son enveloppe de personnel ? Ces évolutions nécessitent des précisions sur les effectifs, les rémunérations et les éventuels transferts de charges. Car au-delà des 228,80 milliards de FCFA prévus pour la Santé, l’enjeu du PLF 2027 sera de garantir que les investissements annoncés s’accompagnent des ressources humaines indispensables à l’amélioration effective de l’accès aux soins pour les Gabonais.