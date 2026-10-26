Projet de budget 2027 : la masse salariale du Conseil d’État chute de 53,9 %

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Le projet de loi de finances (PLF) 2027 prévoit une réduction de 650,54 millions de FCFA des dépenses de personnel du Conseil d’État. Selon les tableaux budgétaires annexés au texte, cette enveloppe passerait de 1,21 milliard de FCFA dans la loi de finances rectificative 2026 à 555,36 millions en 2027, soit une diminution de 53,9 %. Le budget global de la haute juridiction administrative reculerait dans les mêmes proportions en valeur absolue, passant de 3,81 à 3,16 milliards de FCFA. Alors que les crédits de fonctionnement et d’investissement resteraient inchangés, cette baisse soulève des interrogations sur les effectifs, les rémunérations et les éventuelles modifications du périmètre budgétaire de l’institution.

Dans un contexte de réorganisation des institutions de la Ve République et de maîtrise des dépenses publiques, les arbitrages budgétaires opérés entre les hautes juridictions gabonaises présentent des évolutions contrastées. Alors que la Cour de cassation bénéficierait d’une augmentation de 50,6 % de ses dépenses de personnel en 2027, le Conseil d’État enregistrerait une réduction de plus de la moitié de son enveloppe salariale. Cette divergence mérite une attention particulière, compte tenu des missions de la juridiction administrative suprême, chargée notamment du contrôle juridictionnel de l’action administrative. L’examen du PLF 2027 permet d’identifier précisément les crédits concernés, sans toutefois établir les raisons administratives ou statutaires de cette diminution.

Une baisse de 650,54 millions exclusivement concentrée sur le personnel

Dans le détail, les dépenses de personnel du Conseil d’État passeraient de 1 205 901 399 FCFA en 2026 à 555 363 927 FCFA en 2027. La diminution atteindrait exactement 650 537 472 FCFA, soit 53,9 %. Cette réduction représenterait l’intégralité de la baisse du budget global de l’institution. Contrairement à d’autres administrations où les arbitrages concernent simultanément plusieurs catégories de dépenses, le Conseil d’État verrait ainsi ses crédits diminuer uniquement sur le poste consacré au personnel.

La part des dépenses de personnel dans le budget de l’institution passerait de 31,7 % en 2026 à 17,6 % en 2027. Cette contraction modifierait sensiblement la structure de ses dépenses. Elle ne permet cependant pas de conclure à une réduction équivalente des rémunérations individuelles ou du nombre d’agents. Une telle évolution pourrait résulter de plusieurs facteurs, notamment des transferts de charges, des changements d’imputation budgétaire ou une réorganisation des effectifs. Aucune de ces hypothèses ne peut toutefois être confirmée à partir du seul tableau de répartition des crédits.

Quarante personnes mentionnées dans le tableau des effectifs

Le tableau des effectifs et des crédits de personnel annexé au PLF 2027 mentionne 40 personnes pour le Conseil d’État, associées à une enveloppe de 555,36 millions de FCFA. Rapporté à cet effectif, le montant correspondrait à une moyenne comptable annuelle d’environ 13,88 millions de FCFA par personne, soit 1,16 million par mois. Cette moyenne ne constitue pas un salaire individuel : les dépenses de personnel peuvent comprendre différentes charges et ne sont pas nécessairement réparties de manière uniforme entre les bénéficiaires.

L’absence de données comparables sur les effectifs de 2026 empêche néanmoins de déterminer si les 40 personnes inscrites pour 2027 traduisent une diminution, une stabilité ou une modification du périmètre des personnels pris en compte. Le document ne précise pas davantage la répartition entre magistrats, greffiers, personnels administratifs et autres catégories éventuelles. Pour comprendre la baisse de 650,54 millions de FCFA, il serait donc nécessaire de disposer d’un état comparatif des effectifs, des rémunérations et des charges statutaires sur les deux exercices.

Fonctionnement et investissements maintenus à leur niveau de 2026

Contrairement à la masse salariale, les autres catégories de dépenses du Conseil d’État resteraient inchangées. Les crédits de biens et services seraient maintenus à 2 101 250 000 FCFA, soit 2,10 milliards. Les investissements demeureraient fixés à 500 millions de FCFA, tandis que les transferts resteraient limités à un million. Cette stabilité indique que le projet de budget ne prévoit aucune réduction des moyens inscrits pour le fonctionnement courant et les investissements de l’institution.

Les dépenses de biens et services représenteraient désormais 66,5 % du budget du Conseil d’État, contre 55,2 % en 2026. Cette progression relative ne résulterait donc pas d’une augmentation des crédits de fonctionnement, mais exclusivement de la diminution des dépenses de personnel. Les tableaux budgétaires ne détaillent toutefois pas les prestations ou charges financées par cette enveloppe de 2,10 milliards, ni les opérations couvertes par les 500 millions d’investissements. Leur maintien ne permet pas, à lui seul, d’apprécier l’évolution des moyens matériels effectivement disponibles pour la juridiction.

Des évolutions divergentes entre les hautes juridictions

La réduction prévue pour le Conseil d’État contraste avec l’évolution des dépenses de personnel de la Cour de cassation. Selon le même PLF 2027, cette dernière verrait son enveloppe passer de 2,44 à 3,67 milliards de FCFA, soit une augmentation de 1,23 milliard. Dans le même temps, les dépenses de personnel de la Cour des comptes diminueraient de 443,09 millions, tandis que celles de la Cour constitutionnelle reculeraient de 97,22 millions. Ces évolutions montrent que les arbitrages budgétaires ne suivent pas une trajectoire uniforme entre les hautes juridictions.

Ces différences pourraient tenir à des besoins propres à chaque institution, à des ajustements administratifs ou à des modifications dans la prise en charge des personnels. Mais leur interprétation exige des informations complémentaires sur les effectifs et les règles de rémunération. Pour le Conseil d’État, l’enjeu sera notamment de déterminer si la réduction annoncée correspond à une économie budgétaire effective ou à un transfert de charges vers une autre structure. Car une diminution de 53,9 % des dépenses de personnel d’une haute juridiction ne peut être pleinement appréciée sans connaître les changements précis qui la justifient et leurs conséquences éventuelles sur les moyens humains consacrés à la justice administrative.