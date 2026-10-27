Gabon : l’AGUB organise la 3e édition du Salon de l’éducation financière les 19 et 20 novembre à Libreville

Ecouter l'article

L’Association gabonaise des usagers des banques (AGUB) organise, les 19 et 20 novembre 2026, la troisième édition du Salon de l’éducation financière (SEFI), à l’amphithéâtre de l’École normale supérieure de l’enseignement technique (ENSET), à Libreville. Consacré à la sensibilisation des populations aux produits et services financiers, cet événement réunira notamment des établissements bancaires, des compagnies d’assurance, des institutions de microfinance et des entrepreneurs. L’objectif est de renforcer la culture financière des Gabonais et de favoriser leur accès aux mécanismes d’épargne, de financement et de protection.

Dans un contexte où l’accès aux services financiers demeure un enjeu pour de nombreux ménages et petites entreprises, l’Association gabonaise des usagers des banques entend poursuivre ses actions de sensibilisation. À travers la troisième édition du SEFI, annoncée dans un communiqué publié le 26 octobre 2026, l’organisation souhaite rapprocher les consommateurs des institutions financières et leur permettre de mieux comprendre les offres disponibles. Le salon s’adresse aussi bien aux étudiants et salariés qu’aux commerçants, fonctionnaires, entrepreneurs et populations peu ou pas bancarisées.

Deux journées consacrées à la culture financière et aux PME

Prévue le jeudi 19 novembre, la première journée sera consacrée aux enjeux de l’éducation financière et de l’inclusion bancaire. Plusieurs conférences, panels et échanges avec des responsables d’institutions financières aborderont notamment la transformation numérique, les moyens de paiement digitaux, l’épargne, la gestion des finances personnelles et la protection des consommateurs. Des ateliers et sessions interactives permettront également aux participants de mieux appréhender les innovations proposées par les acteurs du secteur.

Le vendredi 20 novembre sera davantage orienté vers les besoins des petites et moyennes entreprises, des entrepreneurs et des porteurs de projets. À travers des masterclass et des rencontres professionnelles baptisées « Instants Partenaires », les participants pourront découvrir les produits de financement, d’assurance et de microfinance disponibles. Cette programmation vise notamment à faciliter l’accès à l’information financière, souvent déterminante dans la préparation et le développement d’une activité économique.

L’AGUB veut renforcer les droits des consommateurs

Pour Gildas Ndzengue Mbomba, président de l’AGUB, l’éducation financière constitue un levier essentiel pour améliorer les relations entre les usagers et les établissements financiers. « La promotion de l’éducation financière constitue l’une des missions fondamentales de l’AGUB », souligne-t-il, avant de préciser que l’association souhaite intensifier ses actions de sensibilisation afin de permettre aux populations de mieux connaître les produits disponibles, mais également leurs droits et responsabilités.

Cette démarche s’inscrit, selon l’association, dans la Stratégie régionale d’inclusion financière de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (CEMAC) pour la période 2022-2027. Au-delà de l’accès aux comptes bancaires, l’enjeu concerne également la compréhension des conditions de crédit, des frais appliqués, des mécanismes d’assurance et des recours possibles en cas de litige. Autant de questions qui influencent directement la confiance des consommateurs envers les institutions financières.

Un rendez-vous pour rapprocher les banques des populations

Organisation apolitique et à but non lucratif, l’AGUB intervient notamment dans l’accompagnement des usagers confrontés à des différends persistants avec les établissements financiers. Elle œuvre également à la promotion du dialogue entre les consommateurs, les banques, les institutions de microfinance, les compagnies d’assurance et les opérateurs de services financiers numériques. Son président souhaite ainsi faire du SEFI un espace d’échanges accessible à différentes catégories de la population.

« Nous invitons l’ensemble des populations de Libreville et des environs à venir participer massivement à cet événement qui se veut à la fois pédagogique, pratique et accessible à tous », a déclaré Gildas Ndzengue Mbomba. Prévu à l’amphithéâtre de l’ENSET, le salon constituera une nouvelle occasion d’interroger les obstacles à l’inclusion financière au Gabon. Reste à mesurer, au-delà des échanges et des présentations, la capacité de ces initiatives à améliorer durablement l’accès des ménages et des entreprises à des services financiers adaptés à leurs besoins.